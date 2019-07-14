Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции

Одномоторный самолет врезался в шведскую реку, в результате погибли девять человек. Испуганные очевидцы рассказали, как они услышали громкий "стук" перед тем, как самолет погрузился в реку за пределами Умео, небольшого университетского города на севере Швеции.

На борту находились восемь человек, которые намеревались совершить прыжок с парашютом, а также пилот. Один из очевидцев рассказал местной газете "Экспрессен", как самолет на глазах у людей резко пошел вниз. Он упал в реку возле острова Стурсандскар после подачи сигнала бедствия.

По оценкам представителей следствия, у людей не было шансов выжить. Причина происшествия устанавливается.