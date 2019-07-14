Нынешний сезон - исторический для "оружейников". Благодаря победе "Локомотива" в Кубке страны команда Игоря Черевченко впервые в истории попала в еврокубки. Вместе с тем состав туляков серьезно обновился. Клуб покинули сразу несколько лидеров, а найти им достойной замены пока не удалось.
Обратная ситуация у "Динамо". Москвичи не пожалели средств на усиление в межсезонье. При этом задача перед "бело-голубыми" стоит такая же, как перед началом прошлого сезона - участие в еврокубках. Вот только сейчас предпосылок для достижения этой цели куда больше, чем раньше.
В целом динамовцы показали неплохую игру. Но, как и в прошлом сезоне, их подвела реализация и невнимательность в обороне. Ведя по ходу встречи упустив несколько выгодных шансов, в концовке гости пропустили и набрали лишь одно очко - 1:1.
- Мы провели два разных тайма. Будем разбираться, что произошло после перерыва, - отметил в эфире телеканала "Матч Премьер" главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов. - В первом ребята спокойно контролировали ход игры, но затем все поменялось. Нам нужно выработать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться.
В свою очередь, Черевченко остался недоволен действиями своей команды в первой половине.
- Не понимаю, почему футболисты проводят два разных тайма, - признался рулевой "Арсенала". - Может, разминать их надо лучше. Будем разговаривать. Почему сделал только одну замену? Мы стараемся привести всех ребят в одинаковое состояние. Понимаем, какой тяжелый график нас ждет после 20 июля. Но жалоб никаких нет. Наоборот, мы рады, что наши болельщики увидят матчи Лиги Европы.
Непростую домашнюю победу одержал "Спартак". Москвичи одолели новичка элитного дивизиона "Сочи", забив единственный мяч уже на 93-й минуте. При этом игра "красно-белых" по-прежнему оставляет желать лучшего.
- Как мы и думали, матч получился сложным. Есть неудовлетворение игрой, - подчеркнул главный тренер спартаковцев Олег Кононов. - Уверен, команда это понимает. Мы должны были действовать иначе, особенно в первом тайме. Нельзя давать сопернику проводить быстрые атаки и надо быть точнее при организации собственной игры. А те неплохие моменты, которые у нас были, мы завершить не смогли. Конечно, победа греет душу, но надо двигаться к тому, чтобы наш футбол соответствовал результату.
Стартовал с победы в чемпионате "Ростов" Валерия Карпина. Дончане принимали "Оренбург", расставшийся в межсезонье с группой лидеров. Казалось, хозяева уже в первой половине решили все вопросы по исходу встречи: отличились Эльдор Шомуродов и Алексей Ионов. Во втором тайме гости прибавили и едва не вырвали ничью. Но гол Джордже Деспотовича так и остался единственным у "Оренбурга". Как итог - 2:1 в пользу "желто-синих".
- Есть небольшое разочарование от нашей игры во второй половине. Такое ощущение было, что мы не сразу вышли из раздевалки, за что и были наказаны. В целом моментами мы действовали неплохо, моментами - не совсем хорошо. Надо понимать, что кондиции у ребят пока не самые лучшие. Те же футболисты сборных вернулись к нам только 23 числа. У них как таковой предсезонной подготовки и не было, - сказал Карпин.
Рулевой "Оренбурга" Владимир Федотов, в свою очередь, посетовал на проблемы с составом. По словам специалиста, его задача на сезон - как можно скорее скомплектовать команду.
- Получился очень боевой матч. Мы к этому и готовились. До самого конца ребята пытались спасти игру, но, к сожалению, нам этого сделать не удалось. По самоотдаче никаких вопросов у меня нет. Пока нам не хватает качества из-за короткой скамейки. Надеюсь, скоро появятся новички. Какие задачи на сезон? Как можно быстрее собрать команду. Предпринимаем определенные шаги в этом направлении, - рассказал Федотов.
Ну а в самом результативном матче субботы "Урал" обыграл на своем поле "Уфу" (3:2). Героем встречи стал Эрик Бикфалви, оформивший дубль.
Добавим, что накануне в Премьер-лиге состоялось еще несколько встреч первого тура. Результаты матчей "Крылья Советов" - ЦСКА, "Зенит" - "Тамбов" и "Ахмат" - "Краснодар" стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Ну а закроется тур сегодня противостоянием "Локомотива" и "Рубина" в Москве.
"Арсенал" - "Динамо" - 1:1
Голы: Григалава, 84 - Кардозу, 16.
"Урал" - "Уфа" - 3:2
Голы: Бикфалви, 14, 49, Бавин, 81 - Козлов, 76, Фомин, 86 - пен.
"Спартак" - "Сочи" - 1:0
Гол: Жиго, 90+3.
"Ростов" - "Оренбург" - 2:1
Голы: Шомуродов, 11, Ионов, 42 - Деспотович, 49.