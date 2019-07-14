В отечественной Премьер-лиге состоялись матчи стартового тура. Открывали чемпионат в Туле, где местный "Арсенал" принимал "Динамо".

У "Динамо" было несколько шансов для второго гола, но туляки выстояли и в итоге отыгрались. Фото: РИА Новости

Нынешний сезон - исторический для "оружейников". Благодаря победе "Локомотива" в Кубке страны команда Игоря Черевченко впервые в истории попала в еврокубки. Вместе с тем состав туляков серьезно обновился. Клуб покинули сразу несколько лидеров, а найти им достойной замены пока не удалось.

Обратная ситуация у "Динамо". Москвичи не пожалели средств на усиление в межсезонье. При этом задача перед "бело-голубыми" стоит такая же, как перед началом прошлого сезона - участие в еврокубках. Вот только сейчас предпосылок для достижения этой цели куда больше, чем раньше.

В целом динамовцы показали неплохую игру. Но, как и в прошлом сезоне, их подвела реализация и невнимательность в обороне. Ведя по ходу встречи упустив несколько выгодных шансов, в концовке гости пропустили и набрали лишь одно очко - 1:1.

- Мы провели два разных тайма. Будем разбираться, что произошло после перерыва, - отметил в эфире телеканала "Матч Премьер" главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов. - В первом ребята спокойно контролировали ход игры, но затем все поменялось. Нам нужно выработать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться.

В свою очередь, Черевченко остался недоволен действиями своей команды в первой половине.

- Не понимаю, почему футболисты проводят два разных тайма, - признался рулевой "Арсенала". - Может, разминать их надо лучше. Будем разговаривать. Почему сделал только одну замену? Мы стараемся привести всех ребят в одинаковое состояние. Понимаем, какой тяжелый график нас ждет после 20 июля. Но жалоб никаких нет. Наоборот, мы рады, что наши болельщики увидят матчи Лиги Европы.

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Непростую домашнюю победу одержал "Спартак". Москвичи одолели новичка элитного дивизиона "Сочи", забив единственный мяч уже на 93-й минуте. При этом игра "красно-белых" по-прежнему оставляет желать лучшего.

- Как мы и думали, матч получился сложным. Есть неудовлетворение игрой, - подчеркнул главный тренер спартаковцев Олег Кононов. - Уверен, команда это понимает. Мы должны были действовать иначе, особенно в первом тайме. Нельзя давать сопернику проводить быстрые атаки и надо быть точнее при организации собственной игры. А те неплохие моменты, которые у нас были, мы завершить не смогли. Конечно, победа греет душу, но надо двигаться к тому, чтобы наш футбол соответствовал результату.

Стартовал с победы в чемпионате "Ростов" Валерия Карпина. Дончане принимали "Оренбург", расставшийся в межсезонье с группой лидеров. Казалось, хозяева уже в первой половине решили все вопросы по исходу встречи: отличились Эльдор Шомуродов и Алексей Ионов. Во втором тайме гости прибавили и едва не вырвали ничью. Но гол Джордже Деспотовича так и остался единственным у "Оренбурга". Как итог - 2:1 в пользу "желто-синих".

- Есть небольшое разочарование от нашей игры во второй половине. Такое ощущение было, что мы не сразу вышли из раздевалки, за что и были наказаны. В целом моментами мы действовали неплохо, моментами - не совсем хорошо. Надо понимать, что кондиции у ребят пока не самые лучшие. Те же футболисты сборных вернулись к нам только 23 числа. У них как таковой предсезонной подготовки и не было, - сказал Карпин.

Рулевой "Оренбурга" Владимир Федотов, в свою очередь, посетовал на проблемы с составом. По словам специалиста, его задача на сезон - как можно скорее скомплектовать команду.

- Получился очень боевой матч. Мы к этому и готовились. До самого конца ребята пытались спасти игру, но, к сожалению, нам этого сделать не удалось. По самоотдаче никаких вопросов у меня нет. Пока нам не хватает качества из-за короткой скамейки. Надеюсь, скоро появятся новички. Какие задачи на сезон? Как можно быстрее собрать команду. Предпринимаем определенные шаги в этом направлении, - рассказал Федотов.

Ну а в самом результативном матче субботы "Урал" обыграл на своем поле "Уфу" (3:2). Героем встречи стал Эрик Бикфалви, оформивший дубль.

Добавим, что накануне в Премьер-лиге состоялось еще несколько встреч первого тура. Результаты матчей "Крылья Советов" - ЦСКА, "Зенит" - "Тамбов" и "Ахмат" - "Краснодар" стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Ну а закроется тур сегодня противостоянием "Локомотива" и "Рубина" в Москве.

Статистика

"Арсенал" - "Динамо" - 1:1

Голы: Григалава, 84 - Кардозу, 16.

"Урал" - "Уфа" - 3:2

Голы: Бикфалви, 14, 49, Бавин, 81 - Козлов, 76, Фомин, 86 - пен.

"Спартак" - "Сочи" - 1:0

Гол: Жиго, 90+3.

"Ростов" - "Оренбург" - 2:1

Голы: Шомуродов, 11, Ионов, 42 - Деспотович, 49.