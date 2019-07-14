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14.07.2019 21:35
Рубрика: Спорт

Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Финал Уимблдона в одиночном разряде у мужчин ожидался с нетерпением. 37-летний Роджер Федерер дошел до решающего матча, одолев в полуфинале в теннисном "эль классико" своего извечного соперника Рафаэля Надаля. Но фаворитом все же являлся более молодой Джокович, защищавший свой титул.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

В стартовом сете сильнейший определялся на тай-брейке, где успех оказался на стороне серба. Однако Федерер сумел уверенно отыграться - 6:1. В третьем - снова тай-брейк и снова успех на стороне Новака. Однако Роджер нашел в себе силы и снова сравнял счет в матче - 6:4.

Фото: Laurence Griffiths/Pool via REUTERS
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Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался. При счете 7:7 швейцарец взял подачу соперника, имел два матч-бола на своей, но Джокович все же смог спастись.

В итоге соперники дошли до счета 12:12. Впервые в истории турнира в финальном матче игрался тай-брейк. И тут удача снова оказалась на стороне Новака, который после победного очка победно вскинул руки вверх.

Для Джоковича это пятая победа на Уимблдоне, а Федерер лишний раз доказал, что ему еще рано уходить на покой.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
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