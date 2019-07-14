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14.07.2019 09:03
Рубрика: В мире

Впервые за 50 лет Египет открыл две уникальные пирамиды для туристов

Текст: Максим Макарычев
Власти Египта впервые за долгое время открыли две уникальные туристические достопримечательности. Речь идет об "изогнутой" пирамиде, построенной для фараона Снефер.
Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo
Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo

Это 101-метровое сооружение возрастом около 4600 лет, расположенное к югу от Каира, знаменует собой ключевой шаг в эволюции строительства пирамиды, сообщает The Guardian.

Туристы могут спуститься по узкому туннелю длиной 79 метров на северной стороне пирамиды, чтобы добраться до двух гробниц. Они также смогут войти в смежную 18-метровую "боковую пирамиду", созданную, возможно, для жены Снеферу Гетеферы.

Фото: AP Photo / Hassan Ammar
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"Изогнутая" пирамида отрывается впервые с 1965 года и является одной из трех, построенных для четвертой династии фараона Снеферу в Дахшуре, в южной части Мемориального некрополя, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Необычность постройки заключается в том, что первые 49 метров, которые в основном сохранили свой гладкий известняковый корпус, сделаны под крутым углом 54 градуса, а затем она резко сужается к вершине.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мостафы Вазири, архитекторы изменили угол наклона "изогнутой" пирамиды, когда в структуре начали появляться трещины. "Снеферу прожил очень долгое время ... архитекторы хотели достичь полного совершенства пирамиды", - сказал Мохамед Шиха, директор участка реставрационных работ в Дахшуре.

Власти также открыли близлежащую гробницу Са Эсет, которая была закрыта со времени раскопок в 1894 году и содержит прекрасно сохранившиеся иероглифические погребальные тексты.

Напомним, что египетская отрасль туризма - одна из ключевых для местной экономики, сильно пострадала после смены власти в стране в 2011 году. Каир предпринимает масштабные усилия для возращения иностранных туристов в Египет.

В мире Африка Египет
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