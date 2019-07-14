Впервые за 50 лет Египет открыл две уникальные пирамиды для туристов

Власти Египта впервые за долгое время открыли две уникальные туристические достопримечательности. Речь идет об "изогнутой" пирамиде, построенной для фараона Снефер.

Это 101-метровое сооружение возрастом около 4600 лет, расположенное к югу от Каира, знаменует собой ключевой шаг в эволюции строительства пирамиды, сообщает The Guardian.

Туристы могут спуститься по узкому туннелю длиной 79 метров на северной стороне пирамиды, чтобы добраться до двух гробниц. Они также смогут войти в смежную 18-метровую "боковую пирамиду", созданную, возможно, для жены Снеферу Гетеферы.

"Изогнутая" пирамида отрывается впервые с 1965 года и является одной из трех, построенных для четвертой династии фараона Снеферу в Дахшуре, в южной части Мемориального некрополя, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Необычность постройки заключается в том, что первые 49 метров, которые в основном сохранили свой гладкий известняковый корпус, сделаны под крутым углом 54 градуса, а затем она резко сужается к вершине.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мостафы Вазири, архитекторы изменили угол наклона "изогнутой" пирамиды, когда в структуре начали появляться трещины. "Снеферу прожил очень долгое время ... архитекторы хотели достичь полного совершенства пирамиды", - сказал Мохамед Шиха, директор участка реставрационных работ в Дахшуре.

Власти также открыли близлежащую гробницу Са Эсет, которая была закрыта со времени раскопок в 1894 году и содержит прекрасно сохранившиеся иероглифические погребальные тексты.

Напомним, что египетская отрасль туризма - одна из ключевых для местной экономики, сильно пострадала после смены власти в стране в 2011 году. Каир предпринимает масштабные усилия для возращения иностранных туристов в Египет.