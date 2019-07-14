Финишировал шестой из десяти этапов международного ралли "Шелковый путь" - заключительный отрезок дистанции по территории Монголии.

Напомним, что маршрут суперралли проходит по территориям трех стран - России, Монголии и Китая. Общая протяженность гонки составляет 5003 километра, при этом дистанция скоростных участков равняется 2589 километрам.

Шестой этап ралли "Шелковый путь" стал едва ли не самым интересным с начала гонки. По его итогам ситуация в зачетах мотоциклов и внедорожников значительно изменилась, причем случилось это не в результате каких-либо поломок или аварий, а исключительно из-за навигационных ошибок.

В классе внедорожников впереди идет пилот Toyota Gazoo Нассер Аль-Аттия.

Катарец стал лучшим на шестом этапе, несмотря на то что в один момент сбился с маршрута, потеряв около получаса. После завершения этапа Аль-Аттия посетовал на навигатор:

- Была очень сложная навигация. Сложно ориентироваться на незнакомом рельефе, смотреть вперед и оценивать состояние покрытия впереди. Но хорошо, что мы смогли справиться со всеми неприятностями и доехали первыми.

Также лидер зачета внедорожников рассказал, что произошло с машиной российского гонщика Дениса Кротова, который шел лидером на этом этапе.

"Кротов остановился километрах в десяти от финиша - возможно, прокол колеса или что-то подобное", - приводит слова Аль-Аттии официальный сайт "Шелкового пути".

Следом в итоговом протоколе расположился голландский пилот Эрик Ван Лун, тройку призеров этапа замкнул француз Матье Серрадори.

В классе грузовиков шестой этап выиграл белорусский пилот "МАЗа" Сергей Вязович. Этот результат позволил ему удержать лидерство в общем зачете.

Следом в протоколе расположились российские экипажи "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова и Айрата Мардеева соответственно. Примечательно, что россиян разделила одна секунда.

Лидер в классе внедорожников катарец Аль-Аттия во время шестого этапа сбился с пути, но все равно смог приехать первым на финиш

Комментируя итоги этапа, Вязович поведал о том, как его экипажу удалось добиться успеха:

- Спецучасток прошел без проблем. Все решили секунды, Каргинов менял колесо, потерял время, а с Шибаловым нас разделили десятки секунд. Очень плотный результат. У нас по ходу гонки была проблема - постоянно неправильно работают приборы. Накануне настояли, чтобы заменили оба прибора, которые улавливают превышение скорости. Но после замены проблема не исчезла. Даже стартовую точку не смогли отметить, и пришлось это показать судье...

В свою очередь пилот команды "КАМАЗ-Мастер" Андрей Каргинов рассказал о своих промахах:

- Были скоростные дороги, но были и места, где в легенде указывались камни, их надо было объезжать. Старались выбирать свою траекторию, но ошиблись. Вылетели из-за бугра, встретили два камня. Передом перепрыгнули, а задом нет. Нужно было дать газу, но не справился. Будем дальше догонять.

Что касается мотогонщиков, то этап по дорогам Монголии выиграл испанец Ориоль Мена. Второй результат показал поляк Адам Томичек, тройку призеров этапа замкнул еще один испанец, Хоан Барреда. Лидер общего зачета мотогонщиков Сэм Сандерленд финишировал четвертым.

Отметим, что с маршрута из-за проблем с двигателем сошел гонщик команды Hero Motorsports Пауло Гонсалвес. Он был третьим на предыдущем этапе и шел четвертым в общем зачете. Также практически сразу после зоны нейтрализации целая группа лидеров мотозачета сбилась с пути (Кевин Бенавидес, Ксавье де Солтрейт, Люсиано Бенавидес, Эндрю Шорт, Лайя Санс), из-за чего гонщики потеряли много времени.