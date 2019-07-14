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14.07.2019 15:14
Рубрика: В мире

"Хезболла" объявила о сокращении своих сил в Сирии

Текст: Вероника Филонова
Генеральный секретарь ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла в своем интервью, посвященному годовщине июльской войны 2006 года между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, заявил о сокращении присутствия группировки в Сирии до "необходимого количества", сообщает телеканал "Аль-Манар".
Хасан Насралла. Фото: AL-MANAR TV / AFP Хасан Насралла. Фото: AL-MANAR TV / AFP
Хасан Насралла. Фото: AL-MANAR TV / AFP

Насралла заявил, что "сирийское государство восстанавливается", и ливанская группировка не вернется в Сирию "без необходимости".

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"Наши объекты по-прежнему находятся в тех местах, где были до этого в Сирии, однако мы сократили силы до того количества, которое требует нынешняя ситуация", - сказал он.

Лидер также отметил, что сокращение числа элементов "Хезболлы" в Сирии связано с тактическими соображениями и соображениями безопасности, а не с санкциями и экономическим давлением. Он назвал недавнее введение санкций в отношении депутатов "оскорблением ливанского правительства".

Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против двух депутатов парламента Ливана от шиитской "Хезболлы". Более того, сама группировка внесена США в список террористических организаций, как и в ряде других стран, а ее лидер Хасан Насралла давно находится под американскими санкциями.

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В ходе интервью лидер "Хезболлы" также подчеркнул, что между Россией и Ираном существует большая координация на местах, а также по политическим вопросам, и что "Хезболла" отрицает любые столкновения между иранскими и российскими силами в Сирии.

"Хезболла", наряду с Ираном и Россией, воюет в Сирии на стороне правительственных войск Башара Асада, однако пытается всячески отрицать факт своего участия. По версии руководства, её боевики лишь "защищают ливанских граждан, проживающих в приграничных деревнях на территории Сирии". Россия не признает "Хезболлу" террористической группировкой и считает ее законной общественно-политической силой.

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