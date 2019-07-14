В экономике штиль. Какие силы держат ее на плаву, в стабильном состоянии? Вносят успокоение в наши карманы и в то, как мы смотрим на жизнь? Важнейшие ответы - углеводороды и Европейский Союз.

В I квартале 2019 года, по данным ЦБ, доля нефти, нефтепродуктов и природного газа в экспорте товаров из России - 62 процента, в 2018 году - 59 процентов. Доля ЕС во внешнеторговом обороте России в январе - апреле 2019 года - 43,2 процента, в 2018 году - 42,7 процента. Это главный клиент России. Китай занимает второе место и пока сильно отстает, хотя и наращивает свою долю (16,6 процента в январе - апреле 2019 года).

Модель отношений с ЕС (как и с Китаем) очень проста. Туда - сырье, топливо, оттуда - технологии, оборудование, машины, "исходники" с высокой добавленной стоимостью, ширпотреб. В 2014 году опасались, что впереди резкое сжатие экспорта углеводородов. ЕС и США объявили политику сокращения зависимости Европы от топлива из РФ. Но этого не произошло. В 2013 году экспортировали нефти 237 миллионов тонн, в 2018-м - 261 миллион. Нефтепродуктов - в 2013 году 152 миллиона тонн, в 2018-м - 150 миллионов. Природного газа - в 2013 году 196 миллиардов кубов, в 2018-м - 221 миллиард, сжиженного газа - 26 и 37 миллиона кубов соответственно. Поставки природного газа в дальнее зарубежье выросли примерно на треть.

Пока это сильная конструкция. За счет России ЕС, как и в 2013 году, покрывает треть импорта топлива. В 2018 году Россия - четвертый по размеру торговый партнер ЕС (после США, Китая и Швейцарии). Для нас ЕС - партнер N1. Все это залог того, что с санкциями все будут обоюдно осторожны. Что риски геополитические и военные могут быть стабилизированы. Мост в Россию слишком важен для экономики Европы.

ЕС за счет России покрывает треть импорта топлива. Это залог, что с санкциями все будут осторожны

И действительно важен. В первом полугодии 2018 года 41 процент импорта природного газа ЕС брал в России, нефти - 28 процентов. На Россию приходилась треть угля, импортируемого ЕС. И более 50 процентов импорта угля, используемого для генерации энергии. Больше, чем из любой другой страны. Россия - источник 75-100 процентов импорта газа в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Австрии, Венгрии, Польше, Румынии, Словении, Словакии, Финляндии, 50-75 процентов - в Германии, Греции, Литве. В России берутся 75-100 процентов импорта нефти в Болгарии, Эстонии, Словакии, Финляндии, 50-75 процентов - в Чехии, Литве, Венгрии, Польше.

Европейский союз как клиент нам очень выгоден. Торговый профицит (превышение экспорта над импортом товаров) с ЕС только за январь - апрель 2019 года - 40 миллиардов долларов, в 2018 году - 115 миллиардов. Это хорошие деньги! Для сравнения - Китай. Торговый профицит с ним в январе - апреле этого года - 0,35 миллиарда, в 2018 году - 3,8. Большая разница!

Благостная картина уже много лет. Но навечно ли? Европейский союз, наш главный клиент, хочет сбежать! Политика ЕС с 2014 года - сокращение доли России в потреблении энергии. А что для этого делается? Вчера, сегодня, завтра, со сроками до 2025-2030 годов? Это время уже не за горами!

Связываются между собой трубопроводы и линии электропередач по всей Европе. Создаются энергетические коридоры между странами. Цель? Единый энергетический рынок, управление совокупным потреблением и, самое главное, срочная переброска топлива и электроэнергии в критических ситуациях. Например, если вдруг начнутся перебои в поставках газа из России, как в 2009 году.

Таких "проектов совместных интересов" более 100 (по газопроводам - больше 20). Плюс новые трубопроводы внутри ЕС, усиление действующих, рост емкостей хранилищ топлива (до 30 проектов). Не менее 5 терминалов сжиженного газа. Не считая того, что делают сами страны. Акцент - на Прибалтике, Центральной и Восточной Европе, очень зависящих от топлива из России. Лозунг - покончить с "энергетической изоляцией" Прибалтики.

А что еще? Диверсификация источников. Красиво звучит, но читай: сужение доли России в топливном балансе Европы. "Южный газотранспортный коридор" - трубопроводы в ЕС из Туркменистана и Азербайджана, из Средиземноморья. Сроки активации? Ближайшие годы, не десятилетия. Рост сети терминалов сжиженного газа. Сейчас их более 20, можно в видимых сроках ждать еще до 10-15. Для чего? Прежде всего для будущих поставок из США. США давно конкурируют с Россией на рынке угля ЕС (мы - N1, США - N3). Впереди - борьба в нефти и газе. Америка становится чистым экспортером топлива, потихоньку перекраивает мировой энергетический рынок. Да, сегодня российское топливо дешевле. А завтра?

США потихоньку перекраивает мировой энергорынок. Сегодня наше топливо дешевле. А завтра?

Что еще делает ЕС? Стремится меньше потреблять первичной, природной энергии. Графики, если посмотреть, действительно, падающие. Цель к 2020 году - до минус 10 процентов к уровню 2007-го. А что еще? Поднять долю "возобновляемой энергии" в конечном потреблении (20 процентов к 2020 году, до 30 - к 2030-му). В итоге ограничить рост спроса на топливо и его импорт. Странам - поставщикам нефти, газа, угля, прежде всего России, жизнь не должна казаться медом. На расстоянии года качественные изменения могут быть еще не видны. Но если взять 10-15 лет, то сбои в спросе на наше топливо могут стать очень заметны.

Это вызовы? Да, конечно. Главный клиент вежлив, но хочет быть подальше. Отдадим сырье в Китай? Он все съест? Очень рисковый ответ. А что делать? Наращивать внутренний спрос, прежде всего населения. Уходить из сырьевой экономики в универсальную. Как? Заново пересобрать экономику, ее технологический базис, работая стимулами, а не шпицрутенами. Для умного инженера, работающего на уровне макро-, для этого есть тысяча рецептов, давно и хорошо известных. Что мешает? Не те идеи в головах. Главный рецепт? Осознать вызовы и сегодняшние ответы на них: сильные или слабые? Если по-честному, слабые.