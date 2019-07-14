Иностранные туристы смогут получить возврат НДС наличными

В прошлом году в ряде российских регионов заработала программа tax free. Иностранные туристы при покупке в России товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей могут вернуть часть НДС при выезде из страны.

Сейчас иностранцам могут вернуть НДС на банковский счет, а также путем перевода электронных денежных средств. Документ предлагает закрепить возможность выплаты компенсации НДС иностранцам в наличной валюте России, то есть в рублях.

Ранее минпромторг заявил, что планирует распространить систему tax free на всю Россию. Глава минпромторга Денис Мантуров пояснил, что за прошлый год выдано более 100 тысяч чеков tax free на сумму около 11 миллиардов рублей. "Если во время чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тысяч рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тысяч рублей и продолжает расти", - рассказал Мантуров. И добавил, что 84 процента иностранцев покупали товары в России именно потому, что в нашей стране начали возвращать НДС. При этом выручка магазинов, которые посетили иностранные туристы, сразу выросла в среднем на 20 процентов.