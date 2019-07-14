Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Иран продолжит экспортировать нефть в любых обстоятельствах, заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой.

Он особо отметил незаконность американских санкций и призвал правительство Великобритании освободить иранский танкер, задержанный у берегов Гибралтара, передает агентство Mehr.

Напомним, иранское судно Grace 1, плывшее под панамским флагом, было задержано 4 июля при участии британских морских пехотинцев. Такое решение было принято якобы из-за того, что танкер перевозил сырую нефть в Сирию в обход санкций ЕС. В Иране пригрозили принять ответные меры.

В субботу, 13 июля, полиция Гибралтара сообщила, что члены экипажа отпущены под залог без предъявления обвинений. При этом корабль по-прежнему находится под арестом, а власти продолжают расследование.