Новости

Представитель ОБСЕ осудил атаку на украинский телеканал в Киеве 00:48
Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах 00:12
"Зенит" - "Тамбов" - онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ 00:10
"Крылья Советов" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ 00:05
Не менее восьми человек погибли при нападении на отель в Афганистане 13.07.2019
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму 13.07.2019
В Москве запустили салют в честь 75-ой годовщины освобождения Вильнюса 13.07.2019
Самодельную бомбу взорвали на пути следования российских военных в Сирии 13.07.2019
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ 13.07.2019
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана 13.07.2019
Украина подтвердила невозможность разорвать железнодорожное сообщение с РФ 13.07.2019
Пособие на детей до трех лет предложили увеличить до прожиточного минимума 13.07.2019
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400 13.07.2019
Шторм "Барри" у южного побережья США перерос в ураган 13.07.2019
Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни 13.07.2019
В Петербурге ушел из жизни поэт-шестидесятник Виктор Соснора 13.07.2019
С иностранными туристами будут расплачиваться наличными и в рублях 13.07.2019
Под Краснодаром загорелся завод по производству сои 13.07.2019
Американцы отправятся в сентябре на поиски инопланетян 13.07.2019
В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля 13.07.2019
В Кронштадте открыли "Форточку в Европу" 13.07.2019
Россияне рассказали об автомобиле мечты 13.07.2019
Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ 13.07.2019
Посольство рассказало о пострадавших в Гагре россиянах 13.07.2019
В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих 13.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
14.07.2019 00:12
Рубрика: В мире

Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Иран продолжит экспортировать нефть в любых обстоятельствах, заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Косачев: Провокации в отношении Ирана могут привести к военному конфликту

Он особо отметил незаконность американских санкций и призвал правительство Великобритании освободить иранский танкер, задержанный у берегов Гибралтара, передает агентство Mehr.

Напомним, иранское судно Grace 1, плывшее под панамским флагом, было задержано 4 июля при участии британских морских пехотинцев. Такое решение было принято якобы из-за того, что танкер перевозил сырую нефть в Сирию в обход санкций ЕС. В Иране пригрозили принять ответные меры.

В субботу, 13 июля, полиция Гибралтара сообщила, что члены экипажа отпущены под залог без предъявления обвинений. При этом корабль по-прежнему находится под арестом, а власти продолжают расследование.

В мире Ближний Восток Иран
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самодельную бомбу взорвали на пути следования российских военных в Сирии
Западные спецслужбы готовят "фейковую" атаку против руководства России
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Представитель ОБСЕ осудил атаку на украинский телеканал в Киеве
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта