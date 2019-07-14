Южная Корея разрежет на металл уличенные в нарушении санкций ООН суда

Южная Корея разрежет на металлолом уличенное в нарушении санкций ООН против КНДР судно. Аналогичная мера может быть применена против другого такого же нарушителя, который был задержан в одном из южнокорейских портов. Еще два судна будут возвращены владельцам, которые пообещали, что больше не допустят подобных нарушений международных мер.

Как заявило министерство иностранных дел Республики Корея (РК), Комитет по санкциям против КНДР при Совете безопасности ООН одобрил запрос официального Сеула на ликвидацию путем распила на металлолом танкера Koti, который был уличен в незаконной перекачке нефти на северокорейское судно, что является нарушением санкций ООН против КНДР. Koti был задержан 21 декабря 2017 года в южнокорейском порту Пхентхэк в связи с подозрениями в незаконной перегрузке в открытом море нефтепродуктов северокорейцам.

Аналогичную меру планируется в перспективе и в отношении судна Talent Ace, которое было задержано 19 января прошлого года в порту Южной Кореи Кунсан также за нарушение санкций ООН. Как говорится в заявлении МИД РК, оба судна не имеют гражданства, хотя в Интернете на сайте Marine Traffic по отслеживанию судов танкер Koti указан панамским, а Talent Ace принадлежащим Того.

"Мы также хотели показать международному сообществу, что нарушающие санкции ООН против КНДР суда в итоге могут быть ликвидированы", - заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Участь двух других нарушителей - танкера из Гонконга Lighthouse Winmore и южнокорейского танкера P Pioneer - менее драматична. Судна будут возвращены владельцам, которые гарантировали, что более не допустят нарушения санкций ООН.

Комментируя причины для различных подходов к судам-нарушителям, когда одних ликвидируют, а других просто возвращают, в МИД РК пояснили, что в отношении первых двух сильны подозрения, что нарушения санкций были допущены умышленно и могут продолжиться. Судовладельцы двух других нарушителей скорее всего не знали о нарушении мер ООН и допустили халатность, пообещали быть внимательнее, а потому решено вернуть суда.