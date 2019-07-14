Дешевая ипотека, дотируемая государством, сверхдолгие ипотечные кредиты, при которых молодая семья может выплачивать заём нескольких десятилетий. Что еще? Льготы тем, кто сам строит себе дом, контроль за ценами на стройматериалы и ликвидация коррупции на этапе получения разрешения на стройку. Все эти меры могут реально помочь улучшить жилищные условия многих россиян.

Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Российской газеты" высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Долгая и дешевая ипотека - это мировая практика. Эксперт напомнил, что в России уже действует социальная ипотека под 6 процентов годовых. Но для этого в семье должно быть хотя бы двое детей. Зубец считает, что дешевую ипотеку надо распространять на всех.

Простимулировать россиян улучшать жилищные условия должна и новая налоговая льгота. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который, среди прочего, сокращает срок владения жильем, после которого при продаже недвижимости уже не нужно платить налог на доходы физлиц (НДФЛ).

Россияне смогут не платить подоходный налог с продажи единственного жилья, если оно было в их собственности более трех лет. Для того чтобы попасть под действие нового закона, у собственника не должно быть никакого иного жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение. Этот же срок - в три года - будет действовать и при продаже земельного участка.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект особенно актуален, потому что в ближайшие годы все больше семей будут интересоваться возможностью расширить жилплощадь, для чего сначала необходимо продать прежнюю квартиру. Но сейчас, если квартира оформлена в собственность менее 5 лет, за ее продажу взимается НДФЛ в размере 13 процентов от суммы сделки. "Существенные средства, которые люди после сокращения срока владения недвижимостью смогут направить на оплату ипотеки или ремонт", - считает Володин.

"Инициатива государства является актуальной прежде всего для молодых семей с небольшим достатком, - поясняет доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев, - стремящихся к расширению уже имеющегося приобретенного единственного жилья. Ведь люди, как правило, сначала приобретают однокомнатные квартиры или студии. Но с увеличением семьи нужна и большая площадь. С учетом новых правил по освобождению от налога семьи смогут в более короткие сроки улучшить собственные жилищные условия".

Однако Алексей Зубец настроен не так оптимистично. Он полагает, что снижение времени владения жильем для его безубыточной продажи не приведет к какому-то существенному подъему операций на рынке недвижимости. Если только на несколько процентов. И поясняет: "Средний срок смены жилья в России - 7 лет, причем не для всех, а для обеспеченных граждан. Семьи со средним достатком меняют жилье раз в 10 лет и реже. То есть изменение срока владения жильем для продажи без налогов с 5 до 3 лет не будет стимулировать молодые семьи к приобретению новой квартиры. У них на это нет денег".

Безубыточная продажа, уверяет Зубец, будет играть на руку людям с деньгами, которые приобретают и меняют жилье в инвестиционных целях.

Между тем, уже через 7-9 лет жилье может резко подешеветь. Такой прогноз содержится а аналитической записке ЦБ. При этом в ней отмечается, что ее содержание отражает мнение авторов и может не совпадать с официальной позицией ЦБ.

По данным аналитиков, спрос на покупку жилья на первичном рынке по ипотеке может быть удовлетворен за 7-9 лет. После этого может произойти резкое снижение цен на жилье и падение объемов строительства, потому что спрос резко упадет. Население уже будет в достаточной мере обеспечено жильем. Сохраниться спрос, может, только в регионах с недостаточным развитием ипотеки и высокой долей аварийного и ветхого жилья.

Проценты пошли вниз

Банки принялись снижать ставки по ипотеке. Это стало возможным после решения Центробанка в июне установить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, уменьшив ее на 0,25 процента.

Первым снизил базовую ставку по ипотеке на первичном рынке до 9,7 процента банк ДОМ.РФ. Размер ставки по ряду банковских продуктов снизился более чем на один процентный пункт.

Зарплатные клиенты банка отныне смогут оформить ипотечный кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 9,5 процента, на покупку готового жилья - от 9,6 процента.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 9,5 процента.

Ставка по программе "Семейная ипотека" при рождении второго и последующего ребенка снижена на 0,8 процента до 5,25 процента.

Будучи частью института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, банк заинтересован, чтобы ипотека была доступнее. "Мы оптимизируем бизнес-процессы и будем наращивать объемы выдачи, увеличивать ипотечный портфель, а также усиливать взаимодействие с ключевыми партнерами и застройщиками, в том числе с теми, с кем наш банк работает в рамках проектного финансирования", - прокомментировал планы кредитной организации заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Также ставки по ипотеке снизил Альфа-банк. В среднем снижение составило 0,4-0,8 процента. Минимальные ставки по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынках жилья теперь составляют 9,59 процента. На рефинансирование - 9,69 процента.

Дальнейшее движение банковских ставок по ипотеке будет зависеть от макроэкономической ситуации и ключевой ставки Центрального банка.

"Когда речь идет о снижении ставок по кредитам, важно понимать, что оно невозможно без снижения ставок по привлеченным средствам, по вкладам", - отметил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его словам, ипотека сегодня дороже, чем год назад, кроме того, развитие рынка ипотечного кредитования осложнено переходом на эскроу-счета при строительстве жилых домов по схеме долевого участия.

"Также надо отметить, что уровень ипотечных ставок определяется не только ключевой ставкой, но и регуляторным влиянием Центробанка, в частности, избыточными требованиями по резервам и залогам", - высказал свою точку зрения Гарегин Тосунян.

Вместе с тем поставленная правительством России задача снизить ставки по ипотеке до 8 процентов вполне реалистична, отметили в пресс-службе банка ВТБ. О чем недавно четко дал понять руководитель кредитной организации.

"Не бывает чудес, все зависит от общего рынка денег. Если Центральный банк будет продолжать снижать ключевую ставку, значит, мы можем в следующем году к этому прийти ", - заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на международном Урбанистическом форуме, который проходил в Москве. Напомним, что речь идет о 8 процентах по ипотеке.

Подготовила Екатерина Ясакова