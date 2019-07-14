Московский "Спартак" в это межсезонье прилично обновился, и пока даже специалисты не могут понять, какой результат способны показать "красно-белые". Одно можно сказать наверняка - у команды новый капитан, защитник Георгий Джикия.

Несколько дней назад на базе в Тарасовке повязку ему вручил главный тренер Олег Кононов. Он не стал устраивать выборы и капитана назначил лично. Впрочем, едва ли хоть кто-то мог предложить кандидатуру лучше Георгия. Еще в конце прошлого сезона на фанатской трибуне появился большой баннер: "Джикия наш капитан". Болельщики прекрасно чувствуют, кто достоин этого звания. Сам игрок принял выбор с достоинством. И в первом большом интервью после назначения рассказал о своей новой роли и о многом другом.

Без громких слов

В списке фаворитов на сезон "Спартак" идет далеко не первым номером. Задевает?

Георгий Джикия: Всему свое время. Сезон длинный, он только начинается, и всё в наших руках и ногах. Все имеют право на свое мнение. Кто-то говорит, что мы фавориты, кто-то считает, что мы даже в пятерку не попадем и будем где-то внизу. Самое главное, что мы, команда "Спартак", знаем - есть люди, которые за нас переживают. И будут рядом с нами до конца, что бы ни случилось и какие бы моменты у "Спартака" ни были.

При этом абонементов клуб продал заметно меньше, чем в прошлом году...

Георгий Джикия: Это же неофициальная информация, и вообще похоже, скорее, на какой-то вброс. Во-первых, при продлении абонементов предлагается скидка - знаю, поскольку сам недавно помогал ребятам это сделать. Во-вторых, уверен, еще не все, кто хотел приобрести абонементы, успели это сделать. Но время еще есть. А мы своей игрой на старте сезона, надеюсь, поможем им поскорее определиться.

Нет ощущения, что меньше стали вас поддерживать после прошлого сезона, в котором заняли пятое место?

Георгий Джикия: Я такого не чувствую. Возможно, многие недовольны нашими результатами, и я понимаю этих людей прекрасно. Любой болельщик хочет видеть только победы. Но при этом большинство людей всегда будут продолжать поддерживать "Спартак". Неважно, будет ли сегодня в команде Джикия или завтра еще какой-то футболист. Для них "Спартак" - не какое-то определенное время или конкретный игрок.

Я не буду говорить громкие слова по поводу чемпионства. Но то, что мы будем бороться и биться в каждом матче, - это сто процентов

Вы осознаете, что стали капитаном не просто клуба, а особенной команды для миллионов людей? Или такие мысли лучше гнать из головы, когда на поле выходишь?

Георгий Джикия: Я прекрасно понимаю это. Начинается мой четвертый сезон в клубе, и я знаю, что такое "Спартак". Думаю, что готов. А по поводу ответственности - наоборот, хочется думать обо всех вещах, которые могут нам в будущем помочь. Хочется связать вместе команду, объединиться, делать свою работу и двигаться вперед. Это касается всех - болельщиков, руководство, тренерский штаб, наш коллектив.

"Спартак" может стать чемпионом в этом сезоне?

Георгий Джикия: Я не буду говорить такие громкие слова. Может или не может - все покажет сезон. То, что мы будем бороться и биться в каждом матче, - это сто процентов.

Лига Европы, особенно ее квалификация, нужны "Спартаку"? В сезоне, когда команда стала чемпионом, все начиналось как раз с вылета из еврокубков уже летом.

Георгий Джикия: Конечно, надо было проходить в групповой этап Лиги Европы напрямую. Но реалии таковы, что нам нужно играть квалификационные матчи. Мы хотим попасть в групповой этап и участвовать в этом турнире. Всегда приятно показать себя в Европе.

А нагрузка дополнительная?

Георгий Джикия: Слушайте, ну играют же люди через два дня на третий. И по 50-60 матчей за сезон проводят. К этому надо стремиться, этого надо просто хотеть. А если ты не хочешь играть лишние матчи в Лиге Европы, хочешь отдыхать, пока другие ребята в сборные уезжают, то такие задачи ты и будешь выполнять - средние. Время все расставит на свои места. Пока есть здоровье, нужно выжимать максимум. И доносим это до каждого - надо, чтобы мы играли как можно больше. От этого все будут расти. Тем более у нас много ребят, которые пока не провели даже трех матчей подряд в основном составе. И если будет много игр, у них появится больше шансов показать себя.

Самые лучшие болельщики

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заслужил репутацию человека интеллигентного и вдумчивого, но при этом его частенько критикуют за излишнюю мягкость. В команде он такой же, как на публике, или может рявкнуть, выругаться?

Георгий Джикия: Среди нас он такой же интеллигентный, спокойный. Все доходчиво и понятно говорит - не кричит, не ругается. Всегда все четко доносит, поэтому никаких проблем в общении с ним. Когда хочешь с тренером переговорить один на один, тоже никаких вопросов. Не было такого, чтобы он перешел какую-то грань, повысил голос.

Вам с Кононовым теперь ведь много придется общаться, еще и как капитану. Комфортно с ним?

Георгий Джикия: У нас хорошие отношения. Когда я хочу что-то спросить, всегда пожалуйста. Если вопросы возникают, решаем их. Могу и позвонить при необходимости, но в этом особого смысла нет, поскольку и так каждый день видимся (улыбается). Думаю, что и дальше будет также. Потому что Олег Георгиевич и я, и команда - все хотим развиваться и двигаться только в одном направлении, вперед. В этом плане никаких разногласий не будет.

В смешанной зоне перед журналистами придется теперь останавливаться, интервью давать.

Георгий Джикия: Придется. Здесь самое главное, чтобы все относились уважительно друг к другу. После победы, понятное дело, любой может выйти и сказать пару слов. А после поражений разные моменты бывают. Но теперь я как капитан даже после неудачных игр в смешанной зоне обязан останавливаться и говорить. Надеюсь, что таких моментов будет мало.

И к трибунам после игры команду подводить не забывайте.

Георгий Джикия: Да, это тоже важный момент, который мы чуть-чуть выпустили из-под контроля. Потому что с трибун иногда какие-то странные вещи кричали. Некоторые ребята это как-то не так воспринимали. Кто-то после этого расстраивался и уходил - может, в силу возраста или непонимания. В этом году мы все обсудили в команде, и, конечно, будем подходить к болельщикам. Хочется, чтобы нас поддерживали и несли положительный заряд. Болельщики у нас самые лучшие.

Штрафы в "Спартаке" капитан собирает? И на что эти деньги тратите?

Георгий Джикия: Не капитан. Есть человек, который отвечает за банк. У нас это один из молодых, не скажу кто, мы ему кассу доверяем. Проколов пока не было никаких (улыбается). Приносит все вовремя. Мы эти деньги тратим или на подарки к праздникам, или когда кому-то надо помочь в бытовых моментах. Например, весь женский персонал, который работает у нас на базе, с 8 марта поздравить. Сначала собираемся, решаем, что будем дарить. Им приятно такое внимание, поэтому праздники не пропускаем.

Молодежи дали шанс

В "Спартаке" стало гораздо больше молодежи. Можно теперь назвать команду пионеротрядом?

Георгий Джикия: Да нет, почему пионеротряд? Если не ошибаюсь, средний возраст в нашей команде - 24 года. У нас хорошая смесь: взрослые, опытные футболисты, которые уже давно в "Спартаке", есть ребята среднего возраста, кто в сборной играет, плюс молодое поколение. Хотя это тоже не совсем правильно говорить "молодое". Бакаев, Ломовицкий, Мелкадзе - им по 22-23 года. Не скажу, что это молодой возраст. Просто в России такие стереотипы, хотя люди в 18-19 уже чемпионаты мира выигрывают. Скорее, они молодыми считаются, потому что не провели еще достаточно серьезных матчей на высоком уровне. У нас серьезная конкуренция, и раньше они просто не могли этого сделать. А сейчас все в их руках. Пусть пашут, доказывают, стараются и пробивают себе место в составе.

Есть ощущение, что для них вообще авторитетов нет. И к старшим никакого пиетета точно не испытывают.

Георгий Джикия: Раньше по-другому было, конечно. Помню, как я в 17 лет попал во вторую лигу к мужикам, которые на 7-8 лет старше. Там на цыпочках ходил. Пас не отдашь - слева наорут и справа. И уже не хочется мяч терять. А сейчас они думают, что все знают. И с ними надо ласково. Как говорит Федор Кудряшов, нежная молодежь пошла. Но главное, чтобы на поле выкладывались 90 минут. А что там на тренировке или в быту произойдет - решим вопрос.

По итогам межсезонья все хвалят Зелимхана Бакаева, вернувшегося из аренды в тульском "Арсенале". Усилит он "Спартак"?

Георгий Джикия: То, что он прибавил за год в Туле, - это однозначно. Набрался игровой практики, забил много голов и большой молодец, что тогда уехал и начал свой путь. Я рад, что он вернулся. Сейчас он уже готов для "Спартака", для серьезных дел. Думаю, он усилит команду, и его возвращение "Спартаку" сейчас очень на руку. Учитывая, что крайние хавы - чуть-чуть проблемная зона. В прошлом сезоне не было футболиста, который бы знал, что будет стопроцентно играть слева или справа. Все время что-то менялось, варьировалось - смотрели, искали.

В Инстаграме Бакаев закрашивает футболистам оголенные части ног на фото. Это объясняют религиозными правилами ислама. Вы в команде как-то обсуждали ситуацию, которая не дает покоя болельщикам?

Георгий Джикия: Конечно, я его спросил - что, зачем. На самом деле у него это уже давно. Интересно, что когда он сделал это, играя в Туле, никто внимания не обратил. А когда сделал в "Спартаке", то на него сразу напали. Это его выбор, его Инстаграм. Главное, чтобы всякой ерунды там не добавлял. А по поводу закрашенных коленей - он очень религиозный человек, мусульманин. У них есть такие законы, кто-то их придерживается полностью, кто-то нет. Зелим выбрал такой путь, и мы в команде с уважением относимся к тому, что ему надо помолиться, что он какие-то продукты не употребляет. Обычные бытовые моменты, к которым можно подстроиться. И не обсуждать на весь мир, почему он закрасил колени на фото.

Одно из громких приобретений "Спартака" этого лета - Понсе. Как он вам?

Георгий Джикия: Он начинает вливаться и показывать себя. То, что он обладает определенными качествами, - факт. Теперь нужно смотреть в игре. Конечно, мы как команда поддерживаем его. Знаю, что он уже начал потихоньку учить русский язык. Вообще он большой молодец. В коллективе не теряется, всегда вместе с нами - слушает, работает, улыбается. Хороший футболист, но самое главное увидим на поле во время сезона. Мы хотим, чтобы он как можно лучше себя показал.

Понсе учит русский. А кто из иностранцев в "Спартаке" лучше всего язык знает?

Георгий Джикия: Адриано и Фернандо хорошо говорят. Они ведь долгое время играли на Украине, поэтому все понимают. Если с ними сидеть, как с вами, за столом один на один, то спокойно можно разговаривать обо всем.

Зе Луиш, покидая "Спартак", плакал. Его уход - потеря?

Георгий Джикия: Конечно. Это качественный футболист, и все прекрасно знают, что он умеет. Но так получилось, что он ушел. Я ему потом эсэмэску написал, пожелал удачи.

На каком языке смс писали? На португальском?

Георгий Джикия: Нет, на русском. Он тоже читает. Не так как Адрик и Ферни (Адриано и Фернандо. - Прим. авт.), конечно, но понимает.

Кто теперь забивать будет в "Спартаке", когда Зе ушел?

Георгий Джикия: Жано Ананидзе (улыбается). Тот же Бакаев, Адриано. Думаю, все атакующие ребята в этом году будут настроены, потому что прошлый сезон никого не устроил. Сейчас загадывать, кто сколько забьет, точно не будем. Но я желаю нашей команде и отдельно нападающим забить как можно больше.

Жано вернулся из очередной аренды. Он еще не сказал своего последнего слова в "Спартаке"?

Георгий Джикия: Нет, не сказал. 15 июля исполняется 10 лет с тех пор, как Жано провел первую официальную игру за основную команду "Спартака". А в общей сложности он уже 11 лет здесь. Хотя ему почему-то все время 26 лет, сколько его знаю (усмехается). А если серьезно, то я думаю и надеюсь, что Жано ждет хороший и результативный сезон. Ему отдельно хочется пожелать здоровья, чтобы ничего не мешало играть.

Дзюба большой молодец

Пока большинство футболистов в начале лета были в отпуске, вы отправились в сборную - играть с Сан-Марино и Кипром. Не было мыслей, что нормальный отдых испортили эти матчи отбора к Евро-2020?

Георгий Джикия: Ничуть. Потому что все прекрасно знают, куда мы едем, за что играем и в каком турнире участвуем. Не каждому в своей карьере удается сыграть на Евро или чемпионате мира. У нас были два матча отбора на чемпионат Европы, в которых мы выполнили самое главное - взяли важнейшие шесть очков. Уверен, что никто из ребят, которые сейчас были в сборной, не скажет теперь, что зря съездил. Наоборот, все очень довольны. Для игрока это хорошо, когда он востребован и в клубе, и в сборной. Тогда он чувствует себя по-настоящему полноценным футболистом.

Как относитесь к тому, что сборная домашние матчи проводит в регионах? Сейчас вот в Саранск ездили, в Нижний Новгород.

Георгий Джикия: Это хорошо и для городов, и для болельщиков. Ведь непонятно, когда в следующий раз в Саранск приедет сборная. Смотришь на лица болельщиков - им ведь неважно, что играем с Кипром или Сан-Марино. Для них главное увидеть Дзюбу, Головина, всю сборную России. Очень приятно, что в регионах так тепло встречают сборную, что полные стадионы приходят. Все для болельщиков.

Пару лет назад ведь никто и представить не мог такую атмосферу вокруг сборной.

Георгий Джикия: Не мог. Но как ребята, сборная, развернули к себе народ. У меня с чемпионатом мира чуть-чуть не получилось (из-за тяжелой травмы Джикия не смог сыграть на ЧМ-2018. - Прим. авт.), а сейчас просто приятно ездить. И огромное спасибо ребятам, тренерскому штабу за то, что у меня есть возможность в таком тепле и комфорте, на таких стадионах заниматься своим любимым делом и радовать болельщиков, которые поддерживают сборную.

Дзюба - главный балагур и лидер сборной?

Георгий Джикия: То, что на сегодняшний день он ведущий и в команде, и в быту, - это да. Он большой молодец, поскольку такой путь проделал. Артем заслужил это. Реально красавец, от всей души это говорю.

Есть что у него как у капитана почерпнуть вам, как новоиспеченному капитану?

Георгий Джикия: Он точно умеет говорить хорошие слова перед игрой, может мотивационную речь произнести. Может, читает какие-то книги специальные. Ну и игрой своей заводит - лидерские качества, конечно, у него присутствуют.

А вы часто берете слово в раздевалке?

Георгий Джикия: Есть такие моменты. Перед игрой могу пару слов сказать или когда в круг уже встаем на поле. Пора брать на себя ответственность.

Досье "РГ"

Джикия Георгий Тамазович Родился 21 ноября 1993 года в Москве Центральный защитник Футболом начал заниматься в школе "Виктория" (Балашиха). Первый профессиональный клуб - "Локомотив-2". Затем выступал за "Спартак-Нальчик", "Химик" (Дзержинск), "Амкар" (Пермь). С декабря 2016 г. - в московском "Спартаке". Чемпион России (2017), обладатель Суперкубка России (2017), бронзовый призер чемпионата России (2018). Дважды включался в список 33 лучших игроков сезона по версии РФС (2017 и 2019). За сборную России провел 17 матчей.