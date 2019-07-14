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14.07.2019 15:58
Рубрика: Власть

Косачев о ДРСМД: Брюсселю нужно оправдать действия Вашингтона

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Судя по всему, Евросоюз продолжает придерживаться линии "с больной головы на здоровую". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Россию найти "эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729", поскольку, мол, в Евросоюзе переживают по поводу судьбы Договора о РСМД и сожалеют о решении России приостановить выполнение своих обязательств по данному соглашению.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе: удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния.

Поэтому все эти обращения из серии "развейте наши обеспокоенности" имеют нулевую практическую ценность, поскольку имеют единственную цель: обвинить Россию в том, что ДРСМД скоро прекратит свое существование из-за нее. Чтобы прикрыть от общественности очевидный факт: Договор уйдет в историю только потому, что одна из сторон из него вышла и отказалась вести какие-либо переговоры с другой стороной по данному вопросу. И всё, остальные темы - от лукавого.

Когда Ф. Могерини говорит о необходимости "существенных и прозрачных действий" со стороны Москвы для проверки соблюдения положений Договора о РСМД", хочется спросить, а сколько представителей Евросоюза было на организованной нашим Минобороны презентации, посвященной той самой ракете, которая теперь вызывает столь глубокие озабоченности в Брюсселе? Это лишь подтверждает, что сама ракета Брюсселю неинтересна - ему нужно оправдать сокрушительные действия Вашингтона, как он это уже по сути делает и с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе, и в иных случаях.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Поэтому когда г-жа Могерини с пафосом заявляет о том, что в ЕС "приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового договора после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями" - подниму обе руки "за". Мы бы тоже приветствовали такой диалог и предлагаем его и с февраля, и ранее. Но есть один нюанс: для диалога, как и для танго, нужны двое. И если одна сторона согласна, то уговаривать нужно другую сторону. Но для этого Брюсселю, конечно, придется отказаться от вассальной дипломатии, и попытаться повысить свой голос против своего ближайшего союзника. Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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