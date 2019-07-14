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14.07.2019 09:18
Рубрика: В мире

Куба приступила к модернизации железных дорог с помощью России и Китая

Текст: Максим Макарычев

В субботу на Кубе произошло историческое событие для экономики страны: впервые с 1970-х годов были запущены новые железнодорожные составы. Власти страны надеются в ближайшее десятилетие произвести масштабную программу обновления железнодорожной системы острова. Причем произойдет это с помощью России и Китая.

В мае Гавана уже получила 80 новых синих железнодорожных вагонов китайского производства, в том числе те, которые отправились на восток Кубы из столицы в субботу. Еще 80 вагонов будут поставлены на остров в следующем году, сообщает государственный портал Cubadebate. Новые железнодорожные вагоны делятся на первый и второй класс, причем в первом установлена система кондиционирования воздуха.

По сообщению агентства "Интерфакс", Куба подписала с Россией соглашение о модернизации своих железных дорог на сумму почти 1 млрд долларов, хотя подробности его пока не разглашаются.

В 2017 году государственная корпорация "Российские железные дороги" (РЖД) заявила Reuters, что также ведет переговоры об установке высокоскоростного соединения между Гаваной и пляжным курортом Варадеро.

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"Это первый шаг к трансформации кубинской железнодорожной системы", - сказал Эдуардо Эрнандес, глава Национальной железнодорожной компании Кубы. Власти страны намерены к 2030 году полностью произвести модернизацию системы железных дорог.
По данным статистического управления, в 2018 году поезда перевозили 6,1 миллиона пассажиров, тогда как в 2013 году их было 10 миллионов.

Как отмечают эксперты, железнодорожная система Кубы является одной из старейших в мире. Ее первый отрезок был запущен еще в 1830-х годах. Но она страдает от недостатка технического обслуживания и нового оборудования в условиях разрушительного торгового эмбарго США. Ветхая инфраструктура не в состоянии справиться со спросом, а поезда часто не ходят по расписанию. Кроме того, иногда пассажирам приходится бороться с отсутствующими окнами и дверями, а также с трещинами в сиденьях. Ожидается, что новые поезда будут экономить время в пути, но им потребуется новая или восстановленная колея, чтобы двигаться на полной скорости.

В мире Северная и Центральная Америка Куба
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