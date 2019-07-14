Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала рейтинг лучших крайних нападающих, которые играют на правом фланге.

Как отмечается в релизе, опубликованном на официальном сайте североамериканской лиги, по итогам прошедшего сезона список возглавил российский игрок "Тампы Бэй" Никита Кучеров.

В регулярном розыгрыше НХЛ 26-летний форвард установил новый рекорд для хоккеистов из России, набрав 128 очков (41+87) в 82 матчах. Также Кучеров стал обладателем приза "Арт Росс Трофи" как лучший бомбардир регулярного сезона и "Тед Линдсей Эворд" - награды, которая вручается самому ценному игроку сезона, по мнению хоккеистов лиги, вдобавок он получил "Харт Трофи" - самому ценному игроку регулярного чемпионата по версии Ассоциации журналистов НХЛ. Второе место рейтинга занял американский хоккеист Патрик Кейн ("Чикаго"), третью строчку занял 23-летний форвард из Чехии Давид Пастрняк ("Бостон").

Напомним, обладателем Кубка Стэнли прошедшего сезона стал "Сент-Луис", победивший "Бостон" в финальной серии 4:3.

Тем временем стало известно, что Матч звезд КХЛ в сезоне-2019/20 пройдет в Москве 19 января.

"В Москве пройдет звездная неделя. 11 января - Матч звезд Женской хоккейной лиги, 12 января - Кубок вызова МХЛ, 18 января - мастер-шоу КХЛ, 19 января - Матч звезд КХЛ. Рассматривали несколько городов, в том числе Хельсинки, Санкт-Петербург и Владивосток", - заявил журналистам вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.