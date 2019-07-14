Макрон объявил о создании военно-космического командования

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что в сентябре этого года в стране будет создано военно-космическое командование. Это заявление французский лидер сделал во время выступления в министерстве обороны.

Макрон отметил, что космическое командование будет создано в составе ВВС для развития и укрепления космических возможностей Франции. "Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники", - цитирует ТАСС. По мнению французского президента, космос становится "подлинным вызовом" в сфере обеспечения национальной безопасности.

Ранее, в июле прошлого года президент указал на необходимость разработки Францией своей стратегии космической обороны. Тогда же Макрон поручил министру вооруженных сил подготовить проект возможной оборонной стратегии в космосе. По данным агентства France-Presse, закон о военном планировании на 2019-2025 годы предусматривает 3,6 миллиарда евро на развитие космической обороны.