Ну что ж... Давайте теперь отнимем у школьников мобильные телефоны... Что дальше мы захотим у них отнять, чтобы почувствовать еще большую власть над ними?

Знаете, что я вам скажу? Если льва бить и иногда "награждать" мясом, то он вполне себе будет прыгать через огненное кольцо. Покуда рядом дрессировщик. Однако стоит дрессировщику отойти - лев ни за что не прыгнет. Ни один лев не приучится просто так прыгать через огонь.

Увы, на этом самом принципе дрессуры основано наше школьное и - снова, увы, - не только школьное образование. Наказывать и запрещать. Естественно, во благо детей, которых куда как многие педагоги и родители считают придурками - если их не дрессировать методом кнута и пряника, то вырастет бог знает что.

Когда на лекциях и консультациях я бесконечно говорю, что дети - это люди, вывод сей не вызывает протеста. Теоретически. Практически все выглядит иначе.

Известно библейское высказывание: относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Собственно говоря, такое отношение и отличает людей от нелюдей. Вы никогда не задумывались, что было бы с нами, взрослыми, если бы дети относились к нам так, как мы к ним?

Вот, например, система оценок. Как без них учить детей? А теперь представьте, что взрослому за любое действие на работе ставят отметку. Вот я пишу колонку, и после каждой главный редактор звонит не мне даже, а моим детям (как учителя - родителям) и говорит: "Сегодня ваш папа написал колонку на три, обратите внимание: хуже стал писать. А сегодня неплохо - четыре балла". Или после каждого выпуска моего "Наблюдателя" звонил бы генеральный продюсер канала "Культура" с таким же текстом... Представили?

Оценка - это способ дрессуры. Мы приучаем ребенка учиться не ради знаний, а вот именно - ради оценки, чтобы не ругали.

Если взрослый берет работу на дом, он жалуется близким и друзьям: "Тяжелая у меня работа, приходится на дом брать. Не успеваю". Для наших детей домашнее задание - норма в течение 11 лет. Хотя еще Ушинский - основатель русской научной педагогики - писал: "Задача уроков на дом и вследствие того возложение почти всего труда учения на одних учащихся - есть одно из наибольших зол, одолевающих наши русские училища". Но кто ж его, Ушинского, будет слушать, гения?

А бесконечные замечания, которые мы, походя, делаем нашим детям? "Вымой руки! Оденься теплее! Не груби!". Представляете, если бы с нами так? Мы бы сколько выдержали?

Как без оценок учить детей? А теперь представьте, что взрослому человеку за любое действие на работе ставят отметку

Мы давно поделили наш мир как бы на два клуба: клуб взрослых, то есть людей, принимающих решения, имеющих деньги и опыт (то, что часто этот опыт построения собственной несчастливой жизни, значения не имеет). И клуб детей-придурков, которые постоянно нуждаются в нашей опеке и дрессуре. Да, нам кажется, что мы их любим, мы их кормим и одеваем, иногда балуем, иногда наказываем - дрессируем то есть. Но как к равным к ним не относимся. Не доросли еще.

Великий педагог Мария Монтессори описала появлении ребенка на свет библейской фразой, характеризующей Христа: "Он пришел к своим, и свои Его не узнали". Понимаете, как? Дети приходят к нам как к своим, но мы их держим за чужих, недоделанных.

Вот теперь - здрасьте, новая напасть: давайте примем закон, чтобы не разрешать нашим детям приносить в школы телефоны. Неужели кто-то всерьез считает, что именно телефоны не позволяют детям получать знания, а не скучная программа или учителя?

Закон обсуждается, и, слава Богу, есть возможность высказаться. Взрослым. Дети, как водятся, не обсуждают законы, связанные с их жизнью. Не доросли. Маленькие еще. Не люди.

Наша система образования, к сожалению, очень запоздала и чаще всего нелепо принимает вызовы времени. Появления мысли о таком законе - еще одно тому подтверждение. Взрослым по-прежнему кажется, что в слове "гаджет" корень "гад", и потому надо постараться всеми силами детей от гада избавить.

Мешают ли телефоны на занятиях? А, скажем, тем, кто ходит в госучреждения, не мешают? Или тем, кто принимает законы? Или учителям или директорам школ? Но никому и в голову не придет принимать закон о том, что директор школы не имеет права приносить в школу мобильник. Или рабочий на заводе. Или депутат. Или врач. Им можно - они взрослые. А у детей нужно отнять мерзкие гаджеты, и они тогда бросятся овладевать знаниями изо всех сил!

Может быть, самая большая беда школы - формализм, когда педагоги делают вид, что преподают, а дети - что учатся

Может быть, самая большая беда школы - формализм, когда педагоги делают вид, что преподают, а дети - что учатся. ЕГЭ - апофеоз этого формализма, когда все прекрасно понимают, что этот экзамен - проверка не знаний, а нервов...

Мы никак не хотим понять, что растет новое поколение, для которого, скажем, общение в соцсетях - необходимая часть жизни. Соцсети придумали взрослые, и зачем теперь отнимать у детей то, без чего их и так тяжелая школьная жизнь станет еще тяжелее? Разве не лучше учить их пользоваться гаджетами, получить из них нужную информацию? Разве это не важнее?

Дети - это люди. Их бессмысленно дрессировать. Во-первых, во-вторых и в-третьих, их надо уважать. С ними надо говорить и договариваться. Другого варианта общения с теми, кому принадлежит будущее, попросту нет.