На фестивале "Славянский базар" начался конкурс эстрадных исполнителей

Главное мероприятие "Славянского базара в Витебске" - Международный конкурс эстрадных исполнителей и детский международный конкурс. Россию на детском конкурсе представляла Кира Гоголадзе. Детский конкурс уже закончился - Кира Гоголадзе завоевала третье место и диплом Парламентского собрания Союзного государства.

Конкурс эстрадных исполнителей только начался. В этом году на "Славянском базаре в Витебске" конкурсы проходят в новом формате - в два дня без полуфинала. В первый день конкурсанты исполняют песню на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Во второй день финала молодые артисты исполняют мировой хит.

В этот раз ведущие не просили рассказать исполнителей о себе, как раньше, а уже знали их биографии и дарили подарки.Например, Паулине из Литвы, которая в "Городе мастеров" растерялось с выбором сувениров, подарили на счастье соломенного коника, а армянке Монике Манучаровой, у которой 22 июля свадьба, - свадебный танцевальный обряд в исполнении ансамбля "Лявониха.

Россию на конкурсе представляет Иван Дятлов - студент 3 курса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Он эстрадный певец, лауреат многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, финалист телепроекта "Новая звезда".

Иван вырос в глубинке центральной России, небольшом провинциальном городе Вичуга Ивановской области. В 5 лет пошел не только в образовательную школу, но и в Центр детского творчества, который и стал его первой "взлетной полосой" в мир музыки. Успешную и интересную учебу в школе совмещал с различными конкурсами, много гастролировал по всей России.

В 11 лет решил освоить школу профессионального эстрадного вокала. Каждую неделю с педагогом Татьяной Охомуш оттачивали новые грани его вокальных возможностей.

На одном из конкурсов председатель жюри Иосиф Кобзон подошел к нему и поблагодарил за выступление. Иосиф Давыдович порекомендовал его кандидатуру от России на Международный фестиваль языка и культуры "Краски мира", который проходил в Таиланде в 2016 году. Там публика тепло приняла его песню "Лучший город земли".

После успешной сдачи ЕГЭ Иван решил получить первое образование в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" и переехал в столицу.

В 2018 году он стал лауреатом международного фестиваля-конкурса национально-патриотической песни "Красная гвоздика". В сентябре 2018 года принял участие в Международном фестивале-конкурсе "Молодежь - за Союзное государство" и стал его победителем.

А в 2018 году Иван Дятлов представлял Ивановскую область на Всероссийском телевизионном вокальном конкурсе "Новая звезда" на телеканале "Звезда", где вышел в финал и занял 4 место по версии телезрителей. Его прозвали "самым "ядерным" голосом страны".

В кулуарах фестиваля мы пообщались с Иваном.

- Как себя чувствуешь в качестве конкурсанта "Славянского базара в Витебске"?

Иван: К этому я шел год. Надеюсь, родители мною гордятся - это они меня научили добиваться целей. Я слежу за конкурсом, впечатлен успехом лауреата "Базара" Димаша Кудайбердыева из Казахстана. В этом году певец из Казахстана Адильхан Макин тоже силен.

- Какие песни привез на конкурс?

Иван: "Обернитесь" Константина Меладзе и Surrender Селин Дион. Селин Дион в каждую песню вкладывает душу.

- А кто еще вдохновляет?

Иван: Адель, Андреа Бочелли, Дмитрий Хворостовский.

- Был раньше в Беларуси?

Иван: Ездил в Минск с концертом к 9 мая, выступал с Сергеем Волчковым и Русланом Алехно перед Дворцом Республики. Наша семья связана с Беларусью - папа учился в Минском высшем инженерном ракетно-зенитном училище, а дедушка в 50-е годы служил в гарнизоне Брестской крепости. На семейных застольях пели "Родина моя, Белоруссия"

- А почему выбрал профессию ядерщика?

Иван: Физики - это лирики. У нас в институте говорят: "Физик, лирик, программист - может все студент-МИФИст."