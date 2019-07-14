Начался прием заявок на соискание премии "Юрист года"

Ассоциация юристов России начала прием документов на соискание высшей юридической премии "Юрист года".

Напомним, премия "Юрист года" была учреждена указом президента России в октябре 2009 года. Присуждает премию Ассоциация юристов России. Наградой отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также за значительный вклад в развитие российской юридической науки.

"Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством", - рассказывают в Ассоциации юристов России. Каждый раз вручение премии становится большим днем для юридического сообщества. Церемония проходит в профессиональный праздник правоведов - День юриста.

Как сообщили в АЮР, все документы и материалы на соискание премии необходимо представлять в советы региональных отделений АЮР с 15 июля по 15 сентября 2019 года.

Традиционно премия вручается по пяти номинациям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".

Кстати, недавно Ассоциация юристов России, объединяющая представителей всего правового сообщества, подвела итоги работы за полгода. Одно из самых важных направлений работы: бесплатная правовая помощь гражданам. В рамках этой работы ассоциация провела более 50 тысяч консультаций по всей стране.

За полгода было открыто семь новых местных отделений, их общее число достигло 491, а количество центров бесплатной юридической помощи составило 715.

В рамках работы по повышению качества юридического образования экспертами ассоциации было обследовано семь вузов по 39 образовательным программам.