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14.07.2019 17:22
Рубрика: В мире

Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя

Текст: Андрей Васильев

Перестала работать Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo. Как сообщает РИА Новости, пользователи не могут использовать ее сигналы. Работу системы обещают восстановить в ближайшие часы.

Проблема, по предварительным данным, связана с комплексом контроля точного времени Galileo, который находится в Италии.

Фото: youtube.com
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С конца 2016 года Европейская система спутникового позиционирования, которую еще называют "JPS Старого Света", действует по всему миру. В настоящее время более 200 миллионов человек используют его для определения своего географического положения или определения маршрута. В ее работе задействованы 26 спутников.

Galileo должен получить финансирование в размере 9,7 миллиардов евро на период 2021-2027 годы, что поможет разработать систему EGNOS - Европейская геостационарная навигационная оверлейная служба. Это брюссельский проект, подразумевающий будущее поколение Galileo.

В мире существуют еще три крупных навигационных системы: российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

В мире Европа Общество Космос
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