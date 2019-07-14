Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя

Перестала работать Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo. Как сообщает РИА Новости, пользователи не могут использовать ее сигналы. Работу системы обещают восстановить в ближайшие часы.

Проблема, по предварительным данным, связана с комплексом контроля точного времени Galileo, который находится в Италии.

С конца 2016 года Европейская система спутникового позиционирования, которую еще называют "JPS Старого Света", действует по всему миру. В настоящее время более 200 миллионов человек используют его для определения своего географического положения или определения маршрута. В ее работе задействованы 26 спутников.

Galileo должен получить финансирование в размере 9,7 миллиардов евро на период 2021-2027 годы, что поможет разработать систему EGNOS - Европейская геостационарная навигационная оверлейная служба. Это брюссельский проект, подразумевающий будущее поколение Galileo.

В мире существуют еще три крупных навигационных системы: российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.