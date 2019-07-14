Назван формат нового сезона баскетбольной Единой лиги

В Москве состоялось заседания Совета баскетбольной Единой лиги ВТБ, на котором был объявлен формат чемпионата сезона 2019/20. В турнире выступит 13 команд. Лигу из-за сокращения финансирования покидает латвийский ВЭФ.

Чертова дюжина клубов в регулярном чемпионате сыграет в два круга, затем плей-офф с участием восьми сильнейших. Турнир с выбыванием укорочен, серии всех стадий пройдут до двух побед по схеме "1-1-1". Сезон надо завершить пораньше, чтобы отпустить баскетболистов в сборные, которые сыграют в олимпийской квалификации.

- В прошлом сезоне в "регулярке" было много интересного, - сказал почетный президент Единой лиги Сергей Иванов. - Отмечу удачное выступление двух зарубежных клубов: в плей-офф вышли эстонский "Калев" и казахстанская "Астана". Самым удивительным стал матч между казанским УНИКСом и пермской "Пармой". Команда из Татарстана потерпела поражение, не стала победителем "регулярки", попала не в ту часть сетки плей-офф и в итоге лишила себя места в Евролиге. Выделю четыре клуба - польскую "Зелену-Гуру", белорусский "Цмоки-Минск", "Астану" и красноярский "Енисей". Они не получили ни одного штрафа за нарушение регламента. А вот чемпиона ЦСКА мы финансово наказывали неоднократно.

Гендиректор Единой лиги Илона Корстин сообщила об увеличении зрительской активности: "Средняя посещаемость матчей турнира выросла на 13 процентов. Это радостный показатель. Новые заявки на вступление в Единую лигу от российских клубов не рассматривались, пока еще нет тех потенциальных дебютантов, кто соответствует всем требованиям регламента по вместимости арен и бюджетам. Но могу сообщить, что "Спартак-Приморье" из Владивостока и столичный МБА включены в число участников молодежного чемпионата Единой лиги".