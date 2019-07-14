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14.07.2019 23:10
Рубрика: Спорт

Подтвердил класс

Новак Джокович стал победителем Уимблдона
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 152(7910)
Первая ракетка мира Новак Джокович в драматичной борьбе обыграл в финале Уимблдона Роджера Федерера в пяти сетах - 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Матч длился чуть больше пяти часов.

Федерер добился невероятного достижения. Участие в решающей встрече Уимблдона в 37 лет говорит о многом. В частности, о том, что швейцарец все еще в прекрасной форме. И что он еще много лет будет радовать поклонников тенниса своей игрой.

То же самое относится и к Джоковичу, который, правда, моложе Федерера на шесть лет. В финале у Роджера было несколько возможностей победить. Самый явный из них он упустил в пятом сете. Швейцарец подавал на мяч, вел в гейме 40:15, но упустил свой шанс. А Новак в очередной раз показал характер.

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Добавим, что Джокович в пятый раз выиграл Уимблдон, причем в трех случаях в решающем поединке ему противостоял как раз Федерер.

Что касается женского одиночного турнира, то его победителем стала Симона Халеп. В финальном матче она за 56 минут одолела американку Серену Уильямс - 6:2, 6:2. Для румынки этот титул стал первым на лондонских кортах.

К слову, Халеп не только впервые в карьере выиграла Уимблдон, но и установила рекорд по количеству ошибок в финале турнира: она допустила лишь три невынужденных промаха.

- Не могу описать словами, что значит выиграть Уимблдон. Это нечто особенное, - поделилась эмоциям Симона. - Я думала о матче, а не о сопернице, потому что раньше я немножко побаивалась играть с Сереной. Но теперь я ничего не боюсь.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
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