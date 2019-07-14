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Рубрика: В мире

Пьяные солдаты ВСУ избили своего командира из-за невыплаты премий

Пьяные военнослужащие ВСУ в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за июнь. Об этом сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, инцидент произошел 11 июля. Узнав о задержке выплат, четверо нетрезвых военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения, пишет РИА Новости.

В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Военнослужащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений.

На этой неделе в Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ устроил самосуд над своей подчиненной, которая сотрудничала с ЛНР. Он выстрелил в женщину из табельного оружия. Пострадавшая была госпитализирована.

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