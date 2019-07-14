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14.07.2019 20:04
Рубрика: Экономика

Кто быстрее

"Почта России" выбрала лучших водителя и почтальона
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Лучшего почтальона и лучшего водителя выбрала "Почта России": Наталья Козлова из Татарстана и Константин Трифонов из Алтайского края стали победителями ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

В финале конкурса 10 почтальонов и 10 водителей со всей страны ответили на 40 вопросов, затрагивающих разнообразные аспекты работы: от взаимодействия с клиентом до техники безопасности. Водители состязались в фигурном вождении и в технике замены колеса. Почтальоны должны были по предоставленному сценарию рабочего дня правильно составить отчеты, а потом пообщаться с клиентом, решив его проблему - от получения заказного письма за родственника до организации наилучшего режима передачи корреспонденции директору крупной фирмы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Победители получили в подарок от партнеров конкурса автомобили Lada Xray. "Главная наша ценность - это те 335 тысяч человек, которые работают на "Почте России". Пока - за не самую хорошую зарплату и порой не в самых лучших условиях. Я знаю, о чем говорю, практически каждую неделю заезжаю в одно из почтовых отделений страны. Люди в этом зале и те, кто не смог приехать, - наши чемпионы: на вас держится почта", - отметил на награждении глава минкомсвязи Константин Носков.

Победители получили в подарок от партнеров конкурса автомобили Lada Xray

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов рассказал, что в этом году была принята программа повышения зарплаты для сотрудников основного производства: "Повышение пройдет в несколько этапов и составит в среднем 20 процентов. Это важное достижение, но нам не стоит на этом останавливаться, а стоит улучшать условия труда и работать еще лучше".

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