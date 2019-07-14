Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал и МРОТ 2020 года

Увеличение связано с ростом цен во втором квартале на товары, стоимость которых влияет на величину прожиточного минимума. В течение второго квартала подорожало большинство продуктов питания, включенных в потребительскую корзину. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе прожиточного минимума, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличились на 4,1 и 4,3 процента соответственно.
Если приказ минтруда будет подписан, МРОТ в 2020 году составит 12 130 рублей - почти на тысячу рублей больше, чем в этом году (11 280 рублей). Два года назад такой зависимости не было, теперь это закреплено законом. Как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, для нашей страны повышение МРОТа до размера прожиточного минимума было большим достижением. Но необходимо идти дальше: "Главным моментом в совершенствовании системы МРОТа остается внедрение для его расчета другого показателя. Необходимо оставить в прошлом прожиточный минимум, введенный в практику в кризисные 90-е. Надо перейти к расчету МРОТа на базе минимального потребительского бюджета. Это увеличит МРОТ почти на 50 процентов, и он приблизится к реальной стоимости жизни".
Если в семье среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе, то можно будет рассчитывать на выплату пособия до трех лет при рождении первого и второго ребенка. Такие поправки к законопроекту одобрило правительство. Предлагается установить, что с 1 января 2020 года размер такого пособия семьям с невысокими доходами будет равняться прожиточному минимуму ребенка в регионе. В среднем по стране это более 10 тысяч рублей в месяц.
Подготовила Ольга Игнатова
Ребенок сэкономит
Предлагается повысить вычет на первого ребенка за каждый месяц налогового периода, распространяемого на каждого родителя, супруга родителя или усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, с 1,4 тысячи рублей до 2,5 тысячи. На второго ребенка - с 1,4 тысячи до 2,5 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка - с 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей. На ребенка-инвалида вычет предлагается повысить до 12,5 тысячи рублей (сейчас 12 тысяч).
Аналогичные изменения предусмотрены и в отношении вычетов для опекуна, попечителя, приемного родителя или его супруга, на обеспечении которых находится ребенок. Только на ребенка-инвалида вычет предложено сделать в 8000 рублей.
Кроме того, парламентарии предлагают повысить уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, с 350 тысяч до 400 тысяч рублей. При превышении этого порога налоговый вычет не применяется.