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14.07.2019,  
12:55
Текст:  Антон Валагин

Появились подробности аварийной посадки бомбардировщика B-52 в Англии

ВВС США опубликовали подробности аварийной посадки стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress на британской авиабазе Милденхолл.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
Фото: U.S. Military/Wikimedia.org

Напомним, 17 июня самолет с базы ВВС США Майнот в Северной Дакторе неожиданно появился в небе Великобритании и запросил посадку из-за аварии на борту - у B-52 отказал и загорелся один из восьми двигателей. Бомбардировщик участвовал в учениях НАТО Saber Guardian - 2019 и патрулировал Черное море. Во время полета он приблизился к берегам Крыма и был перехвачен российским истребителем Су-27. Этот инцидент не связан с последующей аварией, подчеркнули в пресс-службе американских ВВС.

Фото: Михаил Мокрушин/ТАСС
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После получения сигнала о ЧП в воздухе наземный персонал авиабазы Милденхолл был приведен в готовность, пишет Defence Blog.

- Мы постоянно отрабатываем подобные ситуации на командном пункте, - рассказал старший диспетчер авиабазы по чрезвычайным ситуациям сержант Хосе Вальдес. - Мы взяли контрольный список и прогнали его шаг за шагом, чтобы убедиться, что предприняли все необходимые меры. Одновременно были отправлены уведомления руководству базы.

К взлетно-посадочной полосе были направлены пожарные машины, тягач и сержант Квинливан - он поддерживал связь с экипажем бомбардировщика и кооридинировал работу наземных служб. Когда B-52 благополучно приземлился и остановился в конце ВПП, пожарные быстро сбили пламя с поврежденного двигателя, помогли экипажу выбраться из самолета, а затем полностью ликвидировали пожар. Буксировкой гигантского бомбардировщика на стоянку руководил мастер-сержант Андрес Анелло, знакомый с B-52 по стажировке в США.

Фото: Flickr.com
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- У меня был выходной, из дома я услышал звук самолета в небе, не похожий ни на один летательный аппарат авиабазы Милденхолл, - рассказал сержант. - Мне позвонили и сказали, что к нам направляется аварийный B-52. Я тут же выехал на базу.

Когда Анелло приехал к ВПП, там уже распоряжался мастер-сержант Лукас Хартсуфф, также знакомый с бомбардировщиками. На авиабазе Милденхолл базируется 100-е авиакрыло топливозаправщиков ВВС США. Именно поэтому аварийный бомбардировщик направился к своим, несмотря на возможность совершить посадку на аэродроме поближе.

Наземные службы сработали четко, при аварийной посадке бомбардировщика, способного нести ядерное оружие, никто не пострадал.

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