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Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что на следующей неделе США объявят о введении санкций в отношении Турции из-за покупки у России ЗРС С-400.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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По его словам, Анкара должна была послушно закупать ненужные ей американские системы Patriot, а не С-400, и тогда санкций не было бы. "Сбыт США своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о "равноправии" его членов", - написал Пушков в Twitter.

В субботу агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в Вашингтоне определились с пакетом ограничительных мер в отношении Турции и теперь его должен одобрить президент США Дональд Трамп. По данным агентства, официально о введении санкций будет объявлено в конце следующей недели.

Ранее группа сенаторов призвала главу Белого дома ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и исключить Анкару из программы истребителей пятого поколения F-35.

Между тем, в пятницу начались поставки С-400 в Турцию.

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