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14.07.2019 10:58
Рубрика: Власть

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму французскому лидеру Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии.

Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
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"Глава государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов", - об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин уверен, что, опираясь на традиции, Россия и Франция могли бы и сейчас успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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