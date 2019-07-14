Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму французскому лидеру Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии.

"Глава государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов", - об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин уверен, что, опираясь на традиции, Россия и Франция могли бы и сейчас успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.