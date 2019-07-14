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Размеры стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работающим родителям на несовершеннолетних детей, могут повысить. Группа депутатов внесла соответствующий законопроект в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предлагается повысить вычет на первого ребенка за каждый месяц налогового периода, распространяемого на каждого родителя, супруга родителя или усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, с 1,4 тысячи рублей до 2,5 тысячи. На второго ребенка - с 1,4 тысячи до 2,5 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка - с 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей. На ребенка-инвалида вычет предлагается повысить до 12,5 тысячи рублей (сейчас 12 тысяч).

Фото: iStock
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Аналогичные изменения предусмотрены и в отношении вычетов для опекуна, попечителя, приемного родителя или его супруга, на обеспечении которых находится ребенок. Только на ребенка-инвалида вычет предложено сделать в 8000 рублей.

Кроме того, парламентарии предлагают повысить уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, с 350 тысяч до 400 тысяч рублей. При превышении этого порога налоговый вычет не применяется.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума
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