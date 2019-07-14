Что кроме кафе откроют этим летом в московских парках?

Еще больше киосков с мороженым, сувенирами, кофе и выпечкой появится в парках столицы. На торги, которые пройдут 19 июля, выставлено около 60 различных объектов торговли и общепита. Активные предприниматели, которые неоднократно участвовали в торгах, поделились с "РГ" опытом и идеями для бизнеса в парках.

Торговля в зонах отдыха - это метеозависимый бизнес, так называют этот вид предпринимательства торговцы, уже заключившие с городом договоры на право работы в парках и почувствовавшие капризы погоды на выручке. Но перевес плюсов над минусами сезонной торговли все-таки ощутим. Во-первых, город гарантирует работу в киоске или павильоне в течение пяти лет и аренду по начальной цене, установленную в первый год работы. Второй плюс, собственно, сама стоимость аренды. За киоск в центре города размером в 6 кв. м бизнес платит в среднем 32 тысячи рублей в месяц. Многое зависит от места расположения торговой точки, уточнил Василий Калинкин, представитель департамента города Москвы по конкурентной политике. По его словам, в ТиНАО стартовая стоимость аренды на аукционе небольшого киоска начинается от 7 тысяч рублей в месяц. Еще лучше условия для предпринимателей, решивших взять "с молотка" павильон в 56 кв. м или в 19,5 кв. м - первый подойдет под продовольственные товары, а второй, скажем, под цветы. В парках их стартовая стоимость аренды снижена до 3-4 тысяч рублей в месяц за "квадрат". Такие павильоны чаще всего уже готовы к работе, оборудованные всем необходимым для торговли, но можно поторговаться и за "голые" места. В таком случае предприниматель может поставить шатер или веранду, самостоятельно выбрав его дизайн. Объединяет все выставляемые объект одно - они расположены на "муравьиных тропах", то есть в самых излюбленных москвичами и туристами местах.

Чаще всего в разыгранных городом палатках или павильонах в парках возникают кафешки. К примеру, в Саду имени Баумана уже пару лет открыт прямо у входа со стороны Новой Басманной улицы итальянский ресторанчик. Уютная большая летняя терраса появилась здесь после победы на торгах и стала популярным местом в всегда переполненном парке. "У нас одна цель - сделать людей счастливыми, поэтому мы регулярно абсолютно бесплатно для гостей парка проводим рядом с рестораном концерты, приглашаем музыкантов и артистов", - делится секретом успеха владелец ресторана Николай Борисов.

Новые торговые точки откроют в Лианозовском, Перовском парке, "Кузьминки-Люблино", "Сокольниках", Парке имени Горького и в "Саду Баумана"

Самый "лакомый" кусочек, как считают предприниматели, палатки или киоски в Парке Горького. Владельцам семейных ресторанов чете Дорониных удалось выиграть там место, при этом у них в городе уже есть семь небольших кафе, взятых также с аукциона. "Шесть лет назад мы открыли первое кафе греческой кухни на палубе в парке "Воробьевы горы". Там мы обустроили красивую летнюю веранду в прованском стиле, а после взяли еще место рядом с театром Стаса Намина", - рассказал Сергей Доронин. По его словам, пятилетний срок договора аренды с городом позволяет без опасения вкладываться и в дизайн кафе, и в оборудование, и в маркетинг. Так что если не в первый сезон, то в следующий точно от этого будет прибыль. В среднем летние месяцы приносят ему около трех миллионов дохода. А в прошлом году по итогам аукциона семья получила еще одно "хлебное" место под размещение кафе площадью около 50 "квадратов" прямо у центрального входа в парк "Эрмитаж".

А вот владелица сети детских садов Александра Васильева арендовала павильон с помощью аукциона в парке "Музеон". Главной сложностью в участии в аукционе она считает подготовку к нему - получение электронной цифровой подписи и аккредитацию. "Но мы справились, потому что понимали, что хотим забрать павильон любой ценой", - поделилась предпринимательница. Этим летом Васильева планирует начать масштабный проект по открытию детских садов в парках и не исключено, что именно с помощью аукциона получит под них места.

Новые торговые точки от 2,5 до 380 "квадратов" появятся в Лианозовском, Перовском парке, "Кузьминки-Люблино", "Сокольники", Парке имени Горького и на территории "Сада Баумана". В каждом из них можно смело начинать бизнес "с нуля", к примеру, открыть прокат, кафе с горячими напитками и снеками, кукурузой и сахарной ватой.