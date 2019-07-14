ЦСКА проиграл в гостях "Крыльям Советов"

Столичные армейцы неудачно начали сезон. В стартовом матче Премьер-лиги они проиграли на выезде "Крыльям Советов" - 0:2.

Если в прошлом сезоне от ЦСКА мало кто ждал подвигов из-за резкой смены состава, то в новом болельщики вправе рассчитывать как минимум на попадание в тройку. Предпосылки к этому есть: клуб сохранил Федора Чалова и Марио Фернандеса, заплатил огромные для себя деньги за Николу Влашича и усилился талантливой молодежью.

Перед стартом чемпионата фанатов армейцев настораживала разве что не самая впечатляющая игра команды в межсезонье. В частности, на австрийском турнире, где "красно-синие" уступили всем трем соперникам: "Краснодару", "Ростову" и "Спартаку". Примечательно, что в этих матчах ЦСКА забил лишь два гола.

"Не стоит делать выводов по предсезонным встречам", - уверял главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перед игрой в Самаре. "У нас там не было полноценного состава. Только недавно к нам присоединились Сигурдссон, Влашич. Все покажет чемпионат".

За исключением небольших отрезков, матч с "Крыльями" получился не самым ярким в исполнении москвичей. Моменты для взятия ворот у ЦСКА, разумеется, были. Но все они возникли после дубля Александра Соболева, забившего оба гола в течение семи минут, - с 51-й по 58-ю.

В одном из эпизодов "красно-синие" могли рассчитывать на пенальти, однако арбитр Кирилл Левников не стал наказывать "Крылья" за игру рукой вернувшегося в Самару спустя 14 лет Александра Анюкова. На большее ЦСКА не сподобился. Как итог - поражение 0:2.