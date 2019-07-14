День Стояния на Угре может стать государственной памятной датой

Государственная Дума России рассматривает проект закона об установлении общероссийской памятной даты, связанной с окончанием Великого стояния на реке Угре. Об этом сообщил калужский губернатор Анатолий Артамонов, приветствуя гостей военно-исторического фестиваля на Угре

В Калужской области день 11 ноября, когда закончилась "Угорщина", уже стал региональной памятной датой. По словам главы региона сейчас в Госдуме обсуждается проект о том, чтобы эта дата стала общероссийским днем памяти.

- Я надеюсь, что этот закон будет принят в начале осенней сессии. Сейчас он на экспертизе в регионах и активно регионами поддерживается, - сказал Анатолий Артамонов.

Он отметил, что "сейчас мы находимся на том самом месте, где с окончанием Великого стояния на Угре закончился период разрозненного существования княжеских уделов, они соединились в единое государство, и появилось слово "Россия". В 1480 году российское войско под командованием сына Ивана III в низовьях притока Оки - реки Угры противостояло войску Большой Орды под предводительством хана Ахмата. Великое стояние на Угре положило конец 250-летнему ордынскому игу.

Военно-исторический фестиваль на реке Угре традиционно проводится в июле в окрестностях села Дворцы. И дело не только в том, что летом такие праздники на открытом воздухе намного приятнее, чем холодным ноябрем, который даже ордынцев прогнал с этих берегов. Дату 6 июля можно считать началом Великого стояния на Угре - в этот день православная церковь чествует Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Именно в эти дни 1480 года икона прибыла в Москву и столица в течение трех дней молилась ей на избавление от ордынского ига. В в итоге было принято решение стоять до конца.

После богослужения во Владимирском скиту (где есть музей и диарама, посвященная этим событиям) и крестного хода до памятного знака на берегу Угры, где и было сражение, состоялся своего рода спектакль под открытым небом на тему Угорщины. Высокий берег реки - это как естественный амфитеатр. Широкий пойменный луг - сцена, на которой разыгрывались драматические события. Два лагеря - русский и ордынский со всеми атрибутами того времени. Бойцы в соответствующей экипировке на красивых лошадях, пешие богатыри и, конечно, девушки: в венках - полонянки, в традиционных татарских одеяниях - ханский гарем. И все это в естественных декорациях невероятно красивой природы.

Но и после битвы-спектакля зрители не спешили расходиться. Все желающие спустились в станы славянский и ордынский - селфи с аутентичными богатырями и девушками, примерка доспехов и оружия. Словом, это был праздник - очень красивый, очень демократичный в отсутствии "вип-ложи" и к тому же познавательный. Правда, не обошлось и без курьезов: гости жаловались на плохую навигацию - не могли найти дорогу к реке, а также на неорганизованность автопарковок - в поле народ ставил машины, как хотел.

Справка "РГ":

С инициативой внести в федеральный перечень памятных и праздничных дней 11 ноября - день победного окончания Великого стояния на Угре выступил калужский губернатор. Соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев внес депутат от Калужской области Геннадий Скляр. 10 июля в ходе заседания комитет по обороне принял решение о включении указанного законопроекта на рассмотрение в период осенней сессии 2019 года. В первом чтении документ будет рассмотрен в сентябре. Документ уже поддержан Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Кроме того, в поддержку установления этой памятной даты собрано более 100 тысяч подписей граждан. Среди документов есть и положительный отзыв Правительства России.