Обладатель одного из самых мощных, раскатистых, чарующих силой и брутальной хрипотой голосов в современном роке Дэвид Ковердейл снова в России. Вокалист, записавший с легендарными Deep Purple четыре альбома Burn, Stormbringer, Come Taste the Band и Live in Europe, в конце 70-х собрал собственную группу Whitesnake, у которой недавно вышел уже 16-студийный альбом Flesh & Blood. Снова скоростной, мелодичный и азартный.

В честь премьеры группа снова отправилась в большое мировое турне, получившее предсказуемое название Fresh & Blood World Tour и проходящее на многотысячных стадионах и международных рок-фестивалях. Сыграла уже в 16 странах мира... А завтра, в понедельник, состоится концерт Whitesnake в БКЗ "Октябрьский" Санкт-Петербурга, на среду назначено выступление в столичном "Крокус Сити Холл"...

Накануне российской премьеры Дэвид Ковердейл ответил на вопросы обозревателя "РГ". Как обычно, улыбчивый, позитивный и громогласный.

Ваш предыдущий диск назывался The Purple Records. Как на вас повлияло обращение к классике 70-х, поскольку Flesh & Blood получился очень динамичным, драматичным, свежим по звуку и эмоциям, как и хард-рок тех славных лет?

Дэвид Ковердейл: Может, это и вправду повлияло. Но еще сильней повлияла рекорд-компания, которая попросила нас поскорее записать альбом и с новыми, оригинальными песнями. Мы, в общем, тоже не возражали. Так и поступили... (улыбается). Кстати, диск с новыми версиями хитов Deep Purple мы выпускали не ради ностальгии (я вообще не люблю это слово) и не от того, что я захотел перепеть их еще лучше. Нет. Мне просто захотелось, чтобы они прозвучали по-новому и более свежо. В духе нынешнего времени. Такой и новый альбом Flesh & Blood. И поверьте, если бы я в него не верил, то мы бы его и выпускать не стали!

Вас не раз приглашали петь в свои группы известные музыканты. Однажды вы даже отклонили приглашение Black Sabbath. Верно ли, что не так давно вас приглашал выступать вместе с ним и Ричи Блэкмор (бывший коллега по Deep Purple), но вы тоже отказались? Хотя могли бы заработать приличные гонорары. Или на данном этапе карьеры деньги для вас не главное?!

Дэвид Ковердейл: Для меня и раньше главным было - играть свою музыку. Ведь я люблю делать только то, что хочу. А еще мне важна работа с музыкантами, которые разделяют мое видение рок-н-ролльной группы. К счастью, все эти годы я был окружен и благословлен удивительными коллегами... Да, про Black Sabbath - правда. Но но это было много лет назад. А вот с Ричи Блэкмором мы разговаривали недавно. Он приглашал меня и Гленна Хьюза сделать снова что-то в духе Deep Purple, но абсолютно новое. Но я отказался, поскольку ныне мое сердце и голос принадлежат группе Whitesnake.

Ваш голос, грубоватый, свободолюбивый, порой - повелительный, чаще по-брутальному обволакивающий и нежный, очень нравится женщинам. Особенно, когда вы исполняете баллады. Стараетесь петь так, чтобы пробудить романтические чувства?

Дэвид Ковердейл: Я просто пишу реальные песни о своем жизненном опыте. И мне только остается надеяться на то, что мой голос будет интересен людям. И благодаря этому они прислушаются к текстам, мелодиям и сумеют лучше уловить смысл моих песен. Ну, и те эмоции, из которых они созданы...

Считается, что для того, чтобы писать столь глубокие и душевные баллады, как у вас, артисту необходимо часто влюбляться. Приходится ли это делать и вам, и как к этому относится ваша жена. Вот, например, новая песня After All - никогда не поверю, что ее сюжет и чувства - придуманные!?

Дэвид Ковердейл: Конечно, не придуманные. Мне, кстати, тоже очень нравится эта песня. Она о любви к моей жене Синди. Я начал писать ее много лет назад и все никак не мог завершить. Но потом в составе Whitesnake появился Джоэль (новый гитарист Джоэль Хоэкстра. - Прим. ред.), который и придумал недостающую музыкальную пьесу, которая и помогла мне закончить эту песню... Да, я считаю, что мне повезло: много лет люблю одну и ту же женщину, свою жену...

Теперь вы живете вдали от больших городов, около озера Тахо. Это, кстати, помогает вам писать новые песни, или наоборот мешает?

Дэвид Ковердейл: Помогает или нет - сказать не могу. Дело в другом. Я люблю свой шумный рок-н-ролл. Но не меньше - мир и покой вокруг себя. Поэтому я доволен балансом, который появился в моей жизни после переезда в провинцию на озеро Тахо...