Обладатель одного из самых мощных, раскатистых, чарующих силой и брутальной хрипотой голосов в современном роке Дэвид Ковердейл снова в России. Вокалист, записавший с легендарными Deep Purple четыре альбома Burn, Stormbringer, Come Taste the Band и Live in Europe, в конце 70-х собрал собственную группу Whitesnake, у которой недавно вышел уже 16-студийный альбом Flesh & Blood. Снова скоростной, мелодичный и азартный.

Своим мощным голосом певец даже испугал забредшего в его дом медведя. Фото: Александр Корольков