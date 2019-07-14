Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой

Пилот и пассажир упавшего в Подмосковье вертолета погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Следователи прибыли на место происшествия в окрестностях деревни Барское-Мелечкино в городском округе Солнечногорск. Разрушений на земле нет. СК начал доследственную проверку.

Тем временем ТАСС со ссылкой на собственные источники отмечает, что вертолет Robinson вылетел с частного аэродрома Шевлино. Туда же машина должна была вернуться, согласно плану полета. Вертолетом, по данным агентства, управлял глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин.