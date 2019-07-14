Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек

Численность протестантов, вышедших на митинг по призыву оппозиции в поддержку регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, по подсчетам СМИ, составила не более 1000 человек.

Напомним, эта акция была несанкционированной, оппозиция рассчитывала, что в ней примут участие несколько тысяч москвичей. Однако практически все независимые кандидаты привели лишь своих сторонников и по 50 сотрудников своего избирательного штаба.

Из числа "независимых" вышли кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Роман Юнеман, Елена Русакова и Любовь Соболь. С места митинга они направились сначала к зданию мэрии Москвы, а затем к Мосгоризбиркому. Кандидат Дмитрий Гудков пришел с болонкой по кличке Макар и во всеуслышание заявил о том, что Макар тоже собирал подписи за выдвижение Гудкова. Депутат от КПРФ Рашкин, выступая на митинге заявил, что подписи за выдвижение независимых кандидатов собрать невозможно:

"Устроили этот фильтр, который никому непосилен за этот период. Я профессиональный политик, я знаю, как можно собирать подписи, - сам собирал. За этот период такое количество невозможно нормально собрать".

На самом деле, кандидатам от КПРФ и не нужно собирать подписи, как и представителям всех остальных парламентских партий.