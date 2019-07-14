Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь

Было отказано в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу Любови Соболь. Причина - 14,67% предоставленных подписей оказались недействительными, при том что допустимый порог - 10%. Об этом говорится в материалах к брифингу главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

В них поясняется, что при анализе подписей в поддержку Любови Соболь, выдвинутой кандидатом в депутаты столичного парламента, из 4940 подписей 725 признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям.

Таким образом "брак" - 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. Это реальное основание для отказа кандидату в регистрации. Были в документах и другие нарушения, на них указали кандидату для исправления и в протокол не включили.

В материалах так же сообщается, что Любовь Соболь может 16 июля явиться на заседание окружной избирательной комиссии, на котором будут принимать решение о ее регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, и предоставить все обоснованные претензии, возражения и замечания к итоговому протоколу. Все они будут рассмотрены членами комиссии в установленном законом порядке, после чего будет вынесено решение. Если кандидат не согласна с решением комиссии, она может обратиться в суд для рассмотрения решения окружной избирательной комиссии.