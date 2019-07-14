Грядут перемены, - подумали жители городского округа Одинцово, когда стало известно, что их районную больницу возглавит Игорь Колтунов, восемь лет проработавший главврачом Морозовской детской больницы Москвы. И не ошиблись. Колтунов пришел на новое место работы в конце апреля. А в июне все лечебные учреждения, расположенные на территории муниципалитета, объединились в одно. Зачем, поинтересовалась у нового главврача "РГ".

Игорь Ефимович, для Подмосковья объединение разрозненных больниц, поликлиник и амбулаторий в единую систему - идея новая, неопробованная. Что она даст жителям?

Игорь Колтунов: Возможность лечиться в любом медицинском учреждении городского округа. Независимо от того, где в данный момент находится человек, он сможет получить медицинскую помощь в ближайшей больнице или поликлинике.

Так и сейчас ведь может. Написал заявление о прикреплении - и вперед.

Игорь Колтунов: Да, только прикрепиться к поликлинике вы можете один раз в год. А теперь представьте: у человека квартира в Кубинке, а дача под Звенигородом. Между этими поселениями - 60 километров. Как решать вопрос медицинского обслуживания, если зимой человек живет в городе, а летом в деревне? Другой пример: в округе имеются, скажем, пять рентгеновских аппаратов. В вашей поликлинике он сломался. Казалось бы, к вашим услугам еще четыре, но нет - открепиться от медучреждения со сломанным рентгеном вы сможете только в следующем году. Как быть?

А в объединенном медучреждении не будет никаких прикреплений?

Игорь Колтунов: Совершенно верно. Будет действовать принцип: "Один округ - одна больница". Человек, имеющий регистрацию в Одинцовском округе, сможет пользоваться услугами любого государственного медицинского учреждения на его территории.

Но тогда велика вероятность, что в одних поликлиниках округа будет густо, а в других пусто. Пациенты пойдут туда, где врачей больше и обслуживание лучше.

Игорь Колтунов: Система здравоохранения эффективно работает при соблюдении трех условий: хорошие врачи, современное оборудование и грамотная логистика. Причем последнее - немаловажно. Мало кому хочется добираться до специалиста часами. Поэтому, например, жители отдельных микрорайонов Звенигорода часто жаловались: почему мы не можем пользоваться Ершовской амбулаторией, которая у нас в пешей доступности, а должны ездить в городскую поликлинику? Хотя в городской поликлинике врачей, как вы говорите, больше.

Всего ли вам хватает для реализации этих планов в существующей в Одинцовском округе медицинской базе?

Игорь Колтунов: Всего никогда не хватает. И в специалистах нужда есть, и в оборудовании.

Будете просить помощи у области?

Игорь Колтунов: Чтобы чего-то просить дополнительно, нужно сначала доказать, что мы умеем эффективно распоряжаться тем, что есть. Изучить, чем болеют люди, чтобы набрать нужный штат. Создать единую электронную регистратуру, научить пациентов ориентироваться в единой системе здравоохранения. Сейчас каждый пациент ориентирован только на свой участок. Задача - сделать так, чтобы он имел представление обо всех медицинских услугах округа.

Если говорить о штате. Проблема нехватки врачей, особенно терапевтов и педиатров, в области стоит не первый год и решается не так быстро, как хотелось бы. Одинцово слишком близко к Москве, и многие врачи ездят на работу в столицу, где выше зарплаты. Сможете ли вы поднять врачам зарплату до столичного уровня?

Игорь Колтунов: Скажу коротко: зарплаты в Одинцовской системе здравоохранения будут расти.

Но ведь не за счет наращивания платных услуг?

Игорь Колтунов: К платным услугам рост зарплат имеет опосредованное отношение. Сегодня даже у самых передовых учреждений, работающих в государственной системе здравоохранения, платных услуг в общем объеме - не более 5-7%. Больше невозможно сделать на существующих площадях с имеющимся оборудованием и штатом врачей. Нет, зарплата у нас будет расти за счет двух факторов: повышения квалификации сотрудников и модернизации оборудования. В поликлиниках сейчас подушевое финансирование, в стационарах зарплата врача тоже зависит от того, сколько он провел операций. Значит, чем выше квалификация врача, чем больше он оказывает услуг, тем выше его зарплата.

То есть не врачей должно быть больше, а нагрузки на них?

Игорь Колтунов: Чтобы врач оставался квалифицированным, ему нужно иметь не одного пациента, а сотню. Или лучше тысячу. Иначе он деградирует как специалист. В этом вопросе должен быть некий компромисс.

Что вы хотите в Одинцовском здравоохранении кардинально поменять?

Игорь Колтунов: Хочу создать то, чего здесь нет. А именно - многопрофильное и скоропомощное медицинское учреждение. С нормальной двухуровневой системой амбулаторной помощи, со сквозной электронной нумерацией амбулаторной карты, чтобы она автоматически выгружалась врачу в стационар, как только туда попадает больной. Хочу иметь анализ всех эпизодов осложнений, чтобы понять, где и что мы упускаем. Хочу, чтобы в Одинцовском округе появилась детская хирургия. А еще - сосудистый центр и нейрохирургия, которых сейчас нет. И единая лаборатория. Имея все это, мы могли бы работать со сложными случаями инфарктов и инсультов, с сочетанными травмами. Сегодня таких больных мы отправляем в Красногорск или в Москву.

Сколько вам нужно времени для всех этих преобразований?

Игорь Колтунов: Приезжайте к нам через год. Покажем первые результаты.