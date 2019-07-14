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14.07.2019 22:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Объединяй и здравствуй

Для чего все медучреждения в Одинцовском городском округе превратили в одно?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 152(7910)
Грядут перемены, - подумали жители городского округа Одинцово, когда стало известно, что их районную больницу возглавит Игорь Колтунов, восемь лет проработавший главврачом Морозовской детской больницы Москвы. И не ошиблись. Колтунов пришел на новое место работы в конце апреля. А в июне все лечебные учреждения, расположенные на территории муниципалитета, объединились в одно. Зачем, поинтересовалась у нового главврача "РГ".

Игорь Ефимович, для Подмосковья объединение разрозненных больниц, поликлиник и амбулаторий в единую систему - идея новая, неопробованная. Что она даст жителям?

Игорь Колтунов: Возможность лечиться в любом медицинском учреждении городского округа. Независимо от того, где в данный момент находится человек, он сможет получить медицинскую помощь в ближайшей больнице или поликлинике.

Так и сейчас ведь может. Написал заявление о прикреплении - и вперед.

Фото: iStock
Может ли искусственный интеллект заменить врача

Игорь Колтунов: Да, только прикрепиться к поликлинике вы можете один раз в год. А теперь представьте: у человека квартира в Кубинке, а дача под Звенигородом. Между этими поселениями - 60 километров. Как решать вопрос медицинского обслуживания, если зимой человек живет в городе, а летом в деревне? Другой пример: в округе имеются, скажем, пять рентгеновских аппаратов. В вашей поликлинике он сломался. Казалось бы, к вашим услугам еще четыре, но нет - открепиться от медучреждения со сломанным рентгеном вы сможете только в следующем году. Как быть?

А в объединенном медучреждении не будет никаких прикреплений?

Игорь Колтунов: Совершенно верно. Будет действовать принцип: "Один округ - одна больница". Человек, имеющий регистрацию в Одинцовском округе, сможет пользоваться услугами любого государственного медицинского учреждения на его территории.

Но тогда велика вероятность, что в одних поликлиниках округа будет густо, а в других пусто. Пациенты пойдут туда, где врачей больше и обслуживание лучше.

Игорь Колтунов: Система здравоохранения эффективно работает при соблюдении трех условий: хорошие врачи, современное оборудование и грамотная логистика. Причем последнее - немаловажно. Мало кому хочется добираться до специалиста часами. Поэтому, например, жители отдельных микрорайонов Звенигорода часто жаловались: почему мы не можем пользоваться Ершовской амбулаторией, которая у нас в пешей доступности, а должны ездить в городскую поликлинику? Хотя в городской поликлинике врачей, как вы говорите, больше.

Всего ли вам хватает для реализации этих планов в существующей в Одинцовском округе медицинской базе?

Игорь Колтунов: Всего никогда не хватает. И в специалистах нужда есть, и в оборудовании.

Будете просить помощи у области?

Игорь Колтунов: Чтобы чего-то просить дополнительно, нужно сначала доказать, что мы умеем эффективно распоряжаться тем, что есть. Изучить, чем болеют люди, чтобы набрать нужный штат. Создать единую электронную регистратуру, научить пациентов ориентироваться в единой системе здравоохранения. Сейчас каждый пациент ориентирован только на свой участок. Задача - сделать так, чтобы он имел представление обо всех медицинских услугах округа.

Если говорить о штате. Проблема нехватки врачей, особенно терапевтов и педиатров, в области стоит не первый год и решается не так быстро, как хотелось бы. Одинцово слишком близко к Москве, и многие врачи ездят на работу в столицу, где выше зарплаты. Сможете ли вы поднять врачам зарплату до столичного уровня?

Игорь Колтунов: Скажу коротко: зарплаты в Одинцовской системе здравоохранения будут расти.

Но ведь не за счет наращивания платных услуг?

Игорь Колтунов: К платным услугам рост зарплат имеет опосредованное отношение. Сегодня даже у самых передовых учреждений, работающих в государственной системе здравоохранения, платных услуг в общем объеме - не более 5-7%. Больше невозможно сделать на существующих площадях с имеющимся оборудованием и штатом врачей. Нет, зарплата у нас будет расти за счет двух факторов: повышения квалификации сотрудников и модернизации оборудования. В поликлиниках сейчас подушевое финансирование, в стационарах зарплата врача тоже зависит от того, сколько он провел операций. Значит, чем выше квалификация врача, чем больше он оказывает услуг, тем выше его зарплата.

Фото: Reuters
Паллиативную помощь можно будет получить и в больнице, и дома

То есть не врачей должно быть больше, а нагрузки на них?

Игорь Колтунов: Чтобы врач оставался квалифицированным, ему нужно иметь не одного пациента, а сотню. Или лучше тысячу. Иначе он деградирует как специалист. В этом вопросе должен быть некий компромисс.

Что вы хотите в Одинцовском здравоохранении кардинально поменять?

Игорь Колтунов: Хочу создать то, чего здесь нет. А именно - многопрофильное и скоропомощное медицинское учреждение. С нормальной двухуровневой системой амбулаторной помощи, со сквозной электронной нумерацией амбулаторной карты, чтобы она автоматически выгружалась врачу в стационар, как только туда попадает больной. Хочу иметь анализ всех эпизодов осложнений, чтобы понять, где и что мы упускаем. Хочу, чтобы в Одинцовском округе появилась детская хирургия. А еще - сосудистый центр и нейрохирургия, которых сейчас нет. И единая лаборатория. Имея все это, мы могли бы работать со сложными случаями инфарктов и инсультов, с сочетанными травмами. Сегодня таких больных мы отправляем в Красногорск или в Москву.

Сколько вам нужно времени для всех этих преобразований?

Игорь Колтунов: Приезжайте к нам через год. Покажем первые результаты.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ирина Рыбникова
Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Одинцово
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