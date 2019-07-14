Под Тверью потерпел крушение дельталет

В Тверской области организована доследственная проверка в связи с падением дельталета.

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, примерно в шесть часов утра в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино.

- На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались,- рассказали в ведомстве.

В ГУМЧС по Тверской области сообщили, что дельталет РА 0571 ГОЛЬФ вылетел 13 июля из деревни Владышино в село Горицы Кимрского района. Сообщение о пропаже летательного аппарата поступило в ГУМЧС 14 июля. В поисках дельталета участвовали 72 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС - 29 человек и 11 единиц техники.

Как уточнили в следственном управлении на транспорте, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления обстоятельств и причин случившегося организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.