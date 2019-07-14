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14.07.2019 22:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Клик депутата

Область готова использовать практику электронных выборов
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 152(7910)
Подмосковье, вслед за Москвой, может опробовать электронное голосование на выборах, заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Но сначала нужно детально проанализировать, как эти выборы пройдут в столице.

"Посмотрим, как коллеги из Москвы проведут свою избирательную кампанию, какие плюсы и минусы у электронного голосования будут. Но никакого сомнения нет в том, что в какой-то форме мы этот опыт будем использовать. Электронные технологии развиваются с каждым годом, от новшеств уже никуда не уйдешь", - отметил Брынцалов.

Фото: iStock
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Он также добавил, что до выборов в областной парламент еще два года и к этому времени практика проведения электронного голосования уже должна быть отточена. "Но скорее всего мы опробуем его в качестве эксперимента на муниципальных выборах", - сказал спикер областного парламента. К слову, муниципальные выборы в Подмосковье могут проходить и вне единого дня голосования, то есть совершенно необязательно, что до первого электронного голосования придется ждать еще год.

Напомним, электронное голосование в нашей стране впервые будет опробовано 8 сентября на выборах депутатов Московской городской думы. Это часть большого проекта "Мобильный избиратель", призванного не только добавить цифровых технологий в избирательный процесс, но и сделать его более прозрачным. При электронном голосовании невозможны вбросы и карусели, к тому же отпадает необходимость в печатании кипы бюллетеней, что сокращает избирательные расходы.

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