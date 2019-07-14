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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Подмосковье - в тройке регионов, где проживает больше всего обеспеченных россиян
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 152(7910)
По оценкам Росстата, Московская область входит в тройку регионов, где проживают больше всего состоятельных россиян, и в десятку субъектов страны с самыми высокими доходами населения. Средняя зарплата по области составляет более 55 тысяч рублей, и большинство жителей Подмосковья довольны своим материальным положением. Это показал опрос, проведенный независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей Подмосковья старше 18 лет. Многие из опрошенных считают, что область можно назвать одним из самых богатых регионов страны. Поэтому уровень жизни здесь выше, чем в целом по России, и 68% жителей удовлетворены качеством своей жизни.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Перемен в ближайшие месяцы ждут 22% жителей области, которые уверены, что станут жить лучше, и лишь 17% ожидают ухудшения своего уровня жизни. По оценкам социологов, с конца 2018 года, когда проводился аналогичный опрос, эти показатели остались неизменными.

Главным фактором, оказывающим наибольшее влияние на качество жизни, жители Подмосковья назвали материальное положение. Оно устраивает 52% опрошенных. При этом треть населения в течение года ожидает улучшения материального положения, а 13% думают, что их кошельки могут опустеть.

Оценивают положение дел в экономике страны граждане в целом позитивно: довольны всем более половины опрошенных. Однако 32% респондентов считают, что стало хуже.

Экономика Финансы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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