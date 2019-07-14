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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Звезды россыпью

Инвесторам предлагают участки для строительства гостиниц
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 152(7910)
51 земельный участок готовы выделить подмосковные власти инвесторам для развития туристической инфраструктуры. Все они будут расположены вблизи известных достопримечательностей.

В регионе активно взялись за развитие туризма - появились тематические программы сезонного отдыха, разрабатываются новые маршруты. Но по турпрестижу серьезно бьет недостаток сопутствующей инфраструктуры. Недорогих гостиниц катастрофически не хватает, из-за чего большинство туристов вынуждены приезжать в Подмосковье лишь на один день.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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О необходимости строительства доступных отелей говорилось давно. И вот наконец эти разговоры оформили в каталог земельных участков. "Из 51 предлагаемого к реализации участка 39 предназначены именно для строительства гостиничных комплексов. Они находятся в Сергиевом Посаде, Коломне, Серпухове, Зарайске и других популярных у туристов муниципалитетах", - уточняет зампред областного правительства Вадим Хромов. Еще на четырех участках должны быть построены базы отдыха, а восемь отданы под строительство туристических объектов на территориях реставрируемых усадеб.

Что немаловажно, все участки выделяются инвесторам без торгов. Кроме того, можно воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество и частично компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры.

Кстати

18 подмосковных отелей уже включились в программу предоставления скидок пенсионерам. Она подразумевает льготное проживание пожилых людей в непиковые дни, например, в понедельник, когда туристов в отелях меньше всего. Список отелей со скидками размещен на сайте welcome.mosreg.ru

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