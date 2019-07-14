Путепровод между Горьковским и Носовихинским шоссе построят раньше срока

Еще один одноуровневый переезд через железную дорогу в Подмосковье будет закрыт буквально через пару месяцев. Между Горьковским и Носовихинским шоссе в Реутове завершается строительство путепровода. После того как движение по нему откроют, автомобильный и железнодорожный транспорт больше не будут мешать друг другу.

"Строители работают добросовестно. Путепровод будет сдан в сентябре, хотя по графику это должно было произойти в самом конце года", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, приехав на стройплощадку, чтобы посмотреть, как продвигаются работы. На объекте сейчас работают 120 человек, они монтируют пролетное строение, переустраивают линии связи.

Этот путепровод строится за счет средств областного бюджета и по просьбам местных жителей

Этот путепровод строится за счет средств областного бюджета и по просьбам местных жителей. Его протяженность составит 1,2 километра, движение будет осуществляться по четырем полосам. "Здесь ежедневно будут проезжать около 30 тысяч автомобилей. Уверен, путепровод разгрузит дорожную ситуацию в Реутове, Балашихе и Железнодорожном", - говорит Воробьев. А местные жители добавляют: и уведет транзитный трафик с городских улиц! Сейчас многие автомобилисты, не желая стоять у закрытого переезда, объезжают его едва ли не по дворам.

А как только строительство нового путепровода завершится, рабочие возьмутся за ремонт улицы Транспортной в Реутове. На ней заменят дорожное покрытие, уложат бортовой камень, сделают тротуар, нанесут разметку. "Жители жаловались на состояние дороги на этой улице. У нас не было возможности начать ремонт из-за строительства путепровода. Сдадим объект - приступим к ремонту", - пообещал глава региона.

Кстати

За шесть лет - с 2013 по 2018 год - в Подмосковье было построено 109 дорожных объектов. Это дороги, развязки, путепроводы, мосты. Еще 167 объектов находятся в стадии строительства в настоящее время.