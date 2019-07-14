На западе столицы, в доме, где за последние три года произошло более двух десятков прорывов системы горячего водоснабжения, внепланово меняют внутридомовые трубы. Работы должны завершить до конца августа. Об этом "РГ" сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

В Можайском районе на западе города в девятиэтажном четырехподъездном доме N 16 по улице Ращупкина около трех лет назад начались проблемы с горячей водой. Выяснилось, что во время капремонта 2008 года там установили некачественные трубы из полипропилена. Рассчитанные на температуру до 70 градусов Цельсия, о чем свидетельствует маркировка, трубы не выдержали напора кипятка и стали лопаться.

- Дому в 2020 году будет 50 лет, поэтому капремонт десять лет назад был своевременный, но некачественный, - рассказала "РГ" старшая по дому Наталья Соколова. - Проблемы с горячей водой начались три года назад, за это время произошло более двух десятков протечек. В результате ЧП есть даже пострадавшие и погибшая. Ведь кипяток заливал квартиру в считаные минуты, протекал на лестницу, а потом и на нижние этажи. Но при этом наши трубы не дожили бы до следующего капремонта, запланированного на 2044 год.

По словам жильцов, минувшей зимой у дома дежурили аварийные службы.

Обращения в управу и префектуру дали результат только в этом году, когда поменялся руководитель управляющей компании.

"Ремонт в квартире сделать не могли, жили как на пороховой бочке, - вспоминает пенсионерка Нелли Клименко из 91-й квартиры. - И у нас протечка была, и у верхних соседей, этот кусок пластика на память останется". Замдиректора ГБУ "Жилищник Можайского района" Артем Лукашин рассказал "РГ": "Мы взяли дом в работу по обращениям граждан". Город одобрил внеплановую замену труб системы горячего водоснабжения. Перед началом ремонта москвичам предоставили сертификаты соответствия, план работ согласовали.

- По требованию жителей меняем трубы из полипропилена на оцинкованный металл, - поясняет Лукашин. - Прослужить они должны не менее 30 лет, температура плавления у них почти 700 градусов, так что любое давление выдержат.

Из 143 квартир в доме полностью выполнены работы в 58. Закончить должны до 20 августа. Как рассказал Файруз Сафин, начальник участка подрядной компании, на счету компании это восьмой дом, но первый не в рамках капремонта города. "У меня практика большая, я в 1980 году МГСУ закончил, с тех пор строю и ремонтирую", - представился "РГ" Сафин. Металлический стояк начинают собирать с первого этажа, приваривая место захода нижней трубы в верхнюю, и так наращивают до последнего этажа. После этого делают отверстия для развода по квартирам. Когда стояк полностью собран, управляющая компания подает воду в трубу под давлением выше рабочего. Если в течение двух часов разрывов нет, давление держится в системе, значит, работа выполнена. И приступают к следующему стояку. Замена систем горячего водоснабжения в городе, если это не аварийный дом, идет только в рамках капитального ремонта. Сейчас капитальный ремонт идет в двух тысячах домов. В половине из них меняют систему горячего водоснабжения. "А так как эти работы требуют захода в квартиру, стараемся совместить их с заменой других коммуникаций внутри квартиры, если это необходимо по плану капремонта", - поясняют в ведомстве.