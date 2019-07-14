У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома

В ЦИК уверены, что Мосгоризбирком объективно оценивает документы всех кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил РИА Новости.

Комментируя ситуацию вокруг проверки подписей в поддержку самовыдвиженцев в столице, он сказал: "У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у нее нет. Обычно большой процент брака среди подписей говорит о том, что они собирались некачественно. Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья, и даже не Московская городская избирательная комиссия должна оценивать такие события, а правоохранительные органы".

По его словам, у ЦИК в настоящее время нет претензий к деятельности сотрудников Мосгоризбиркома. Булаев высказал уверенность, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов. И напомнил, что такого понятия, как "независимые" кандидаты, в законе просто нет. Все кандидаты наделены равными правами.

"А если есть уверенность в своей правоте, доказательства, что права нарушены, идти надо не на улицу, а в суд", - подчеркнул Николай Булаев. У ЦИК же нет претензий к людям, работающим в Московской городской избирательной комиссии на приеме и проверке документов, которые говорили бы о том, что они работают непрофессионально.

Напомним, как сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома, у Любови Соболь, кандидата в депутаты по 43 избирательному округу, выявлено 14,67% брака, при том, что порогом по закону является 10 процентов. Превышение порога является основанием для отказа в регистрации.