Новости

Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 19:15
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции 19:14
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей 18:59
У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома 18:57
Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек 18:52
В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке 18:35
Skoda Superb: что нужно знать об обновленном флагмане чешской марки 18:35
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя 17:22
Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик 17:20
В Москве откроется кибершкола 17:19
Синхронистки принесли России второе золото на ЧМ 16:46
Александр Петров не будет сниматься в "Полицейском с Рублевки-2" 16:23
Актер Борис Клюев сообщил, что у него диагностирован рак 15:40
Франция построила подлодку со свойствами креветки 15:39
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне 15:16
В Ленобласти установили имя бойца времен советско-финской войны 15:14
Турция начала новую операцию на севере Ирака 15:03
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане 15:01
Седьмой самолет с элементами ЗРС С-400 "Триумф" прибыл в Турцию 14:41
Андрей Разин уточнил диагноз Юры Шатунова 14:35
МГИК официально отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы 14:30
В Уфе во время речной прогулки утонул мужчина 14:14
"Желтые жилеты" вышли на акцию в Париже 14:12
Установлен виновный в утечке документов британского посла в США 13:49
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
14.07.2019 18:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома

Текст: Любовь Проценко

В ЦИК уверены, что Мосгоризбирком объективно оценивает документы всех кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил РИА Новости.

Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек

Комментируя ситуацию вокруг проверки подписей в поддержку самовыдвиженцев в столице, он сказал: "У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у нее нет. Обычно большой процент брака среди подписей говорит о том, что они собирались некачественно. Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья, и даже не Московская городская избирательная комиссия должна оценивать такие события, а правоохранительные органы".

По его словам, у ЦИК в настоящее время нет претензий к деятельности сотрудников Мосгоризбиркома. Булаев высказал уверенность, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов. И напомнил, что такого понятия, как "независимые" кандидаты, в законе просто нет. Все кандидаты наделены равными правами.

МГИК официально отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы

"А если есть уверенность в своей правоте, доказательства, что права нарушены, идти надо не на улицу, а в суд", - подчеркнул Николай Булаев. У ЦИК же нет претензий к людям, работающим в Московской городской избирательной комиссии на приеме и проверке документов, которые говорили бы о том, что они работают непрофессионально.

Напомним, как сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома, у Любови Соболь, кандидата в депутаты по 43 избирательному округу, выявлено 14,67% брака, при том, что порогом по закону является 10 процентов. Превышение порога является основанием для отказа в регистрации.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица Госфонды и контрольные органы ЦИК ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса
Рогозин: Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам