В Москве откроется кибершкола

Учеников одной из столичных кибершкол будут обучать технологиям виртуальной реальности и игре в Dota 2. Среди образовательных дисциплин можно встретить такие предметы, как "Гейм-дизайн", "Компьютерный дизайн" и "Технологии VR". Об этом агентству городских новостей Москва сообщил заместитель директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Александр Добряков.

Открытие кибершколы запланировано на 1 сентября этого года. Основу классов составят десятиклассники, которые увлекаются компьютерными технологиями, интеллектуальными видами спорта и игровой индустрией. Помимо уже упомянутых выше дисциплин, молодых людей обучат игре в "Технические симуляторы", "Боевые арены" и более классические интеллектуальные игры, на примере настольных шахмат и шашек.

Набор в кибершколу будет проходить по конкурсу аттестатов и портфолио претендентов. Оставить заявку можно на сайте кибершколы. Занятия будут организованы на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта и оздоровительного лагеря "Патриот". В новой школе представители IT-индустрии будут знакомить юных москвичей с профессиями будущего и делиться опытом.