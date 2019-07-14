В Москве появятся новые пересадочные узлы

Из девяти транспортно-пересадочных узлов на МЦК и железной дороге построено пять. Еще три откроют до конца года, а оставшийся - в следующем году. Об этом журналистам мэр столицы Сергей Собянин рассказал на станции "Стрешнево", где недавно открылся второй вестибюль с переходом на железнодорожную платформу "Ленинградская".

"Мы продолжаем большую сложную работу по интеграции пригородных направлений железной дороги и МЦК. Казалось бы, это локальный проект - соединение станций "Стрешнево" и "Ленинградская", но очень важное направление работы, - пояснил Собянин. - На Рижском направлении в сторону Нахабино около железной дороги проживают примерно полумиллиона человек. Теперь у них есть возможность пересаживаться на МЦК". Пересадочные узлы, подчеркнул мэр, серьезным образом меняют транспортную логистику, распределяют пассажиропотоки и делают путь короче. По словам главы РЖД Олега Белозерова, через центральный железнодорожный узел в сутки проходят около четырех тысяч различных поездов. Объединение станций "Стрешнево" и "Ленинградская" позволит пассажирам Рижского направления МЖД выбирать более быстрый и оптимальный маршрут поездки с пересадкой на МЦК вместо пересадок на станции метро "Тушинская", "Дмитровская" и "Рижская".

Глава РЖД отметил еще одну особенность транспортного объекта. "Мы здесь применяем новые технологии: антивибрационные маты, бесстыковые пути, практически все, что здесь применяется, должно снизить шумовую нагрузку", - подчеркнул Белозеров.

Новая платформа "Ленинградская" Рижского направления железной дороги, напомню, открылась в прошлом году. Ее построили поближе к МЦК, однако крытого перехода к нему не было. Недавно открывшийся северный вестибюль станции "Стрешнево" теперь играет две роли: через него пассажиры могут перейти на железнодорожную платформу, а также попасть из Войковского района в Сокол и наоборот. Сегодня здесь проезжают около 20 тысяч пассажиров, а вскоре этот показатель благодаря новым характеристикам транспортного узла увеличится вдвое.

Вокруг ТПУ сейчас идет благоустройство. В частности, тут планируют обустроить навесы "сухие ноги" до подземного перехода, ведущего к автобусным остановкам на Волоколамском шоссе и трамвайным остановкам на Авиационной улице. Появятся здесь и новые остановочные павильоны, детские и спортивные площадки, велодорожка. Осенью высадят деревья, а следующей весной - кустарники. В будущем "Ленинградская" станет одной из станций второго МЦД, который пройдет от Нахабино до Подольска. В этих населенных пунктах сейчас реконструируют старые станции. Строятся и новые: Курьяново, Щукинская, Волоколамская и Пойма. Движение поездов "Иволга" на этом маршруте планируют запустить в конце года, как и на первом диаметре "Лобня - Одинцово".