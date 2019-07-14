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14.07.2019 13:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Хранители времени"

Текст: Жанна Васильева
Музеи Московского Кремля представили результаты работы своих реставраторов за последние пять лет на выставке "Хранители времени".

Среди раритетов - алмазные венцы юных царей Петра Алексеевича и Ивана Алексеевича, созданные в мастерских Кремля в 1684 и 1687 годах, и игрушечный серебряный автомобильчик 1910-х годов, с тормозом, рессорами и фарами… Кортик Олонецкой фабрики, возможно, принадлежавший Петру I, и корона Анны Иоанновны, созданная золотых, серебряных и алмазных дел мастерами в 1730 году… Резная икона Богоматери Страстной, образец русской деревянной скульптуры XVII века, впечатляющий экспрессией и страдальческими выражениями лиц Матери и Младенца, и французская шпалера с музой истории Клио, купленная в 1716 для Петра I и вдохновившая его на создание Петербургской шпалерной мануфактуры…

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Нынешняя выставка, с одной стороны, продолжает показ филигранной работы реставраторов музея, благо предыдущая выставка "Искусство представлять искусство" (2013) имела успех у публики. С другой стороны, это анонс будущей экспозиции в новом здании Музеев Московского Кремля на Красной площади. Даже в этом смысле проект "Хранители времени" - звено, соединяющее прошлое и будущее.

Работа реставраторов может длиться годами, как, например, раскрытие самого раннего изображения Софии Премудрости Божией на иконе первой половины XV века. Скупые строки аннотации: "удаление олифы и слоев записи проводилось послойно под микроскопом" - дают лишь отдаленное представление об искусности и сложности работы реставраторов. Но у зрителей есть возможность увидеть одну из старинных икон в процессе реставрации. Икону князей Бориса и Глеба, огромную, практически в рост человека, относят к XVII веку, но написана она, предположительно, на доске XII века. Фигура Глеба практически раскрыта от потемневшей олифы, а фигура Бориса - еще ждет продолжения работы. Тут же - полоски с пробным раскрытием.

Не секрет, что образ хранителей времени ассоциируется в основном с древним Пименом-летописцем, сошедшим со страниц пушкинского "Бориса Годунова". Тем любопытнее было обнаружить, что среди опытных реставраторов Музеев Московского Кремля много людей молодых, за плечами некоторых - не только "Строгановка" или художественно-промышленное училище имени В.И.Мухиной (теперь академия имени А.Л.Штиглица), но и МИФИ. Разумеется, путь из "физиков" в "историки" не самый очевидный. Но, как выясняется, для хранителей времени очень полезный. Современная реставрация не только не чурается новых технологий, но основана на них.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Скажем, островерхий золоченный шлем искусной работы, сделанный по образцу древнерусских шлемов в Европе в 1560-1590-х годах, чеканка которого изображает подвиги Геракла, в реставрацию поступил почти "в археологическом состоянии". Что неудивительно, если вспомнить, что он пережил московский пожар 1737 года. После этого "шелом золочен", привезенный когда-то еще в Московию в качестве дипломатического дара, пытались очистить еще в XVIII веке, но это привело к исчезновению большей части позолоты. Два с половиной века спустя помог лазер. "Залогом успешной реставрации стало применение лазерного способа очистки металла, - рассказывает куратор выставки Ирина Масленникова. - Химические составы не подходили, потому что они могли травмировать металл и уничтожить остатки позолоты. А лазерный сухой способ очистки позволил устранить следы загрязнений, ржавчины и даже сохранить остатки позолоты, которые сейчас видны на тулье".

Реставраторы не только возвращают вещи, почти размытые водами Леты, но и их историю. Они умеют "разговорить" предметы. И тогда обычная икона XVIII века неизвестного автора, почему-то оказавшаяся в собраниях Музеев Кремля, вдруг окажется даром Екатерины II своей невестке, немецкой принцессе Августе-Вильгельмине-Луизе Гессен-Дармштадтской, которая перед свадьбой с будущим Павлом I была крещена под именем Натальи. Поэтому появление на иконе образа мученицы Натальи, как и пророка Елисея (день рождения принцессы 14 июня 1755 года совпал с днем памяти пророка), разумеется, не случайно. Этой иконой, написанной петербургскими мастерами, Екатерина II благословила 18-летнюю невестку в день ее свадьбы 29 сентября 1773 года. Памятная серебряная табличка с дарственной надписью была обнаружена реставраторами на обратной стороне иконы под бархатом "сорочки".

Фото: Георгий Зельма/ РИА Новости
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Мало того, что все экспонаты выставки - вещи с историей. Многие из них еще и сами отличные рассказчики. Скажем, письменный прибор с часами, сделанный специально для Екатерины II во французской мастерской братьев Мелли, выстроен как настоящий спектакль. Любопытно, что атрибуты театра (золотая маска, лира, трубочка) тут мирно соседствуют с геометрическими инструментами. Вместо актеров - путти. И держат они не цветочки, а циркуль и транспортир. И вообще заняты серьезным делом: проводят измерения на эмалевом глобусе и ведут записи среди античных руин. Перевернутая изящная головка коринфской колонны служит чернильницей. Античного образца вазочка с крышкой-колокольчиком помогала гасить огарки. В миниатюрных книжках, символах библиотеки, умещался маленький берлинский альманах 1780 года в шелковом переплете. А на "египетском" обелиске замерла перламутровая бабочка - символ мгновенно пролетающей жизни. Тикающие часы - тому подтверждение, но еще и образ ньютоновской расчисленной вселенной. Кажется, что Корнель и Расин бледнеют рядом с этим представлением века Просвещения как века театра времен абсолютизма.

Нетрудно заметить, что нити трех этих повествований: история, которую рассказывают создатели вещей, приключения этих вещей через века и страны и история реставрации - на выставке причудливо переплетаются. А как иначе под сенью Клио, обернувшейся к нам с высоты шпалеры и вечности?

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