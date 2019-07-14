В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Хранители времени"

Музеи Московского Кремля представили результаты работы своих реставраторов за последние пять лет на выставке "Хранители времени".

Среди раритетов - алмазные венцы юных царей Петра Алексеевича и Ивана Алексеевича, созданные в мастерских Кремля в 1684 и 1687 годах, и игрушечный серебряный автомобильчик 1910-х годов, с тормозом, рессорами и фарами… Кортик Олонецкой фабрики, возможно, принадлежавший Петру I, и корона Анны Иоанновны, созданная золотых, серебряных и алмазных дел мастерами в 1730 году… Резная икона Богоматери Страстной, образец русской деревянной скульптуры XVII века, впечатляющий экспрессией и страдальческими выражениями лиц Матери и Младенца, и французская шпалера с музой истории Клио, купленная в 1716 для Петра I и вдохновившая его на создание Петербургской шпалерной мануфактуры…

Нынешняя выставка, с одной стороны, продолжает показ филигранной работы реставраторов музея, благо предыдущая выставка "Искусство представлять искусство" (2013) имела успех у публики. С другой стороны, это анонс будущей экспозиции в новом здании Музеев Московского Кремля на Красной площади. Даже в этом смысле проект "Хранители времени" - звено, соединяющее прошлое и будущее.

Работа реставраторов может длиться годами, как, например, раскрытие самого раннего изображения Софии Премудрости Божией на иконе первой половины XV века. Скупые строки аннотации: "удаление олифы и слоев записи проводилось послойно под микроскопом" - дают лишь отдаленное представление об искусности и сложности работы реставраторов. Но у зрителей есть возможность увидеть одну из старинных икон в процессе реставрации. Икону князей Бориса и Глеба, огромную, практически в рост человека, относят к XVII веку, но написана она, предположительно, на доске XII века. Фигура Глеба практически раскрыта от потемневшей олифы, а фигура Бориса - еще ждет продолжения работы. Тут же - полоски с пробным раскрытием.

Не секрет, что образ хранителей времени ассоциируется в основном с древним Пименом-летописцем, сошедшим со страниц пушкинского "Бориса Годунова". Тем любопытнее было обнаружить, что среди опытных реставраторов Музеев Московского Кремля много людей молодых, за плечами некоторых - не только "Строгановка" или художественно-промышленное училище имени В.И.Мухиной (теперь академия имени А.Л.Штиглица), но и МИФИ. Разумеется, путь из "физиков" в "историки" не самый очевидный. Но, как выясняется, для хранителей времени очень полезный. Современная реставрация не только не чурается новых технологий, но основана на них.

Скажем, островерхий золоченный шлем искусной работы, сделанный по образцу древнерусских шлемов в Европе в 1560-1590-х годах, чеканка которого изображает подвиги Геракла, в реставрацию поступил почти "в археологическом состоянии". Что неудивительно, если вспомнить, что он пережил московский пожар 1737 года. После этого "шелом золочен", привезенный когда-то еще в Московию в качестве дипломатического дара, пытались очистить еще в XVIII веке, но это привело к исчезновению большей части позолоты. Два с половиной века спустя помог лазер. "Залогом успешной реставрации стало применение лазерного способа очистки металла, - рассказывает куратор выставки Ирина Масленникова. - Химические составы не подходили, потому что они могли травмировать металл и уничтожить остатки позолоты. А лазерный сухой способ очистки позволил устранить следы загрязнений, ржавчины и даже сохранить остатки позолоты, которые сейчас видны на тулье".

Реставраторы не только возвращают вещи, почти размытые водами Леты, но и их историю. Они умеют "разговорить" предметы. И тогда обычная икона XVIII века неизвестного автора, почему-то оказавшаяся в собраниях Музеев Кремля, вдруг окажется даром Екатерины II своей невестке, немецкой принцессе Августе-Вильгельмине-Луизе Гессен-Дармштадтской, которая перед свадьбой с будущим Павлом I была крещена под именем Натальи. Поэтому появление на иконе образа мученицы Натальи, как и пророка Елисея (день рождения принцессы 14 июня 1755 года совпал с днем памяти пророка), разумеется, не случайно. Этой иконой, написанной петербургскими мастерами, Екатерина II благословила 18-летнюю невестку в день ее свадьбы 29 сентября 1773 года. Памятная серебряная табличка с дарственной надписью была обнаружена реставраторами на обратной стороне иконы под бархатом "сорочки".

Мало того, что все экспонаты выставки - вещи с историей. Многие из них еще и сами отличные рассказчики. Скажем, письменный прибор с часами, сделанный специально для Екатерины II во французской мастерской братьев Мелли, выстроен как настоящий спектакль. Любопытно, что атрибуты театра (золотая маска, лира, трубочка) тут мирно соседствуют с геометрическими инструментами. Вместо актеров - путти. И держат они не цветочки, а циркуль и транспортир. И вообще заняты серьезным делом: проводят измерения на эмалевом глобусе и ведут записи среди античных руин. Перевернутая изящная головка коринфской колонны служит чернильницей. Античного образца вазочка с крышкой-колокольчиком помогала гасить огарки. В миниатюрных книжках, символах библиотеки, умещался маленький берлинский альманах 1780 года в шелковом переплете. А на "египетском" обелиске замерла перламутровая бабочка - символ мгновенно пролетающей жизни. Тикающие часы - тому подтверждение, но еще и образ ньютоновской расчисленной вселенной. Кажется, что Корнель и Расин бледнеют рядом с этим представлением века Просвещения как века театра времен абсолютизма.

Нетрудно заметить, что нити трех этих повествований: история, которую рассказывают создатели вещей, приключения этих вещей через века и страны и история реставрации - на выставке причудливо переплетаются. А как иначе под сенью Клио, обернувшейся к нам с высоты шпалеры и вечности?