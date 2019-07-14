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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вечера без макраме

У школьников появятся сертификаты на посещение кружков
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 152(7910)
Детских кружков и секций, созданных для галочки, в Подмосковье больше не будет. С 1 сентября область вводит электронные сертификаты на оплату программ дополнительного образования. Воспользоваться ими смогут все дети.
У каждого школьника в Подмосковье будет сертификат - а значит, возможность записаться в любой кружок. Фото: Сергей Куксин/РГ У каждого школьника в Подмосковье будет сертификат - а значит, возможность записаться в любой кружок. Фото: Сергей Куксин/РГ
У каждого школьника в Подмосковье будет сертификат - а значит, возможность записаться в любой кружок. Фото: Сергей Куксин/РГ

Раньше было так: бесплатные кружки и секции для детей финансировались из муниципальных бюджетов, платные - из кармана родителей. И если с платными все было понятно - никто не станет платить за кружок, в котором ребенку неинтересно, то к бесплатным имелись вопросы. К примеру, в соседних комнатах детского центра работают два кружка - робототехники и макраме. В первом не протолкнуться, во второй записались трое - и двое из них не ходят. А финансирование у кружков одинаковое. Было.

Теперь же будет так. 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг области у каждого родителя автоматически появится сертификат, которым можно расплатиться за кружки. Пришли дети с сертификатом в кружок - значит, он деньги получит. Нет - извините.

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Еще одним плюсом новой системы оплаты, как утверждает первый зампред правительства - министр образования области Ольга Забралова, является возможность рассчитаться сертификатом за посещение частных кружков. Есть муниципалитеты, где за бюджетный счет, кроме макраме, ничего нет. Это связано с тем, что при составлении кружковой программы учреждения зачастую не учитывают современные интересы детей. И проще всего открыть кружок макраме или бисероплетения - эти занятия не требуют ни специальных знаний, ни оборудования. А в результате в некоторых муниципалитетах в бюджетных кружках занимается лишь каждый четвертый ребенок, остальные ходят в платные секции. "Электронные сертификаты решат эту проблему. С их помощью каждая семья сможет записаться в любой кружок на территории муниципалитета", - говорит Ольга Забралова. Причем для реализации сертификата даже звонить никуда не нужно - рядом будет размещена ссылка со списком всех кружков и секций и кнопкой записи в них. Единственное ограничение - сертификат не может быть использован для оплаты программ предпрофессионального образования или индивидуальных занятий.

Средняя стоимость электронного сертификата составит 12 тысяч рублей. Почему средняя? Округа в области разные, одни и те же кружки где-то могут стоить дороже, где-то дешевле. Сделали так, чтобы у всех ребят в Подмосковье была одинаковая возможность посещать программы дополнительного образования. В этом году сертификаты будут действовать только в центрах дополнительного образования, домах детского творчества и других учреждениях, не имеющих отношения к школе. А со следующего года новшество распространится и на школьные кружки.

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