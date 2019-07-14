ГИБДД сообщило подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге разместил информацию об аварии, произошедшей 14 июля в Архангельском районе и унесшей жизни шести человек.

По его данным, около семи часов вечера по московскому времени опрокинулся автобус King Long XMQ с 39 пассажирами. Это произошло на 51-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Известно, что автобус из Миндигулово в Набережные Челны и перевозил группу туристов. По предварительным данным шесть человек погибли и 12 получили различные травмы.

Сейчас на месте аварии продолжают работать экстренные службы, а региональный следком завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".