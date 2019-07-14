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14.07.2019 22:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ГИБДД сообщило подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге разместил информацию об аварии, произошедшей 14 июля в Архангельском районе и унесшей жизни шести человек.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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По его данным, около семи часов вечера по московскому времени опрокинулся автобус King Long XMQ с 39 пассажирами. Это произошло на 51-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Известно, что автобус из Миндигулово в Набережные Челны и перевозил группу туристов. По предварительным данным шесть человек погибли и 12 получили различные травмы.

Сейчас на месте аварии продолжают работать экстренные службы, а региональный следком завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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