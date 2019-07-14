В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке

Вечером 14 июля самолет "Саратовских авиалиний", совершавший рейс из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в центральном аэропорту Саратова. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает ТАСС.

Как уточняет источник агентства, инцидент произошел около 18 часов по местному времени.

На борту самолета находилось 112 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать неисправная гидросистема воздушного судна.